シェーダー入力を作成します。

int  DXInputCreate(
  int   context,       // グラフィックスコンテキストハンドル
  uint input_size     // バイト単位の入力サイズ
  );

パラメータ

context

[in] DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのハンドル

input_size

[in] バイト単位でのパラメータ構造のサイズ

戻り値

シェーダー入力のハンドルまたはエラーの場合はINVALID_HANDLEエラーコードを受信するには、GetLastError()関数が呼ばれるべきです。

使用されなくなった作成済みのハンドルは、DXRelease()関数によって明示的に解放する必要があります。