MQL5 リファレンスDirectXの操作DXInputCreate
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXInputCreate
シェーダー入力を作成します。
int DXInputCreate(
パラメータ
context
[in] DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのハンドル
input_size
[in] バイト単位でのパラメータ構造のサイズ
戻り値
シェーダー入力のハンドルまたはエラーの場合はINVALID_HANDLE。エラーコードを受信するには、GetLastError()関数が呼ばれるべきです。
使用されなくなった作成済みのハンドルは、DXRelease()関数によって明示的に解放する必要があります。