MetaTrader 5ターミナルバージョンを返します。

version()

戻り値

MetaTrader 5のターミナルバージョン、ビルドおよびリリース日を返します。エラーの場合はNoneを返します。エラーに関する情報はlast_error()を使用して取得できます。

注意事項

version()関数は、ターミナルバージョン、ビルド、リリース日を3つの値のタプルとして返します。

種類

説明

値の例

integer

MetaTrader 5ターミナルバージョン

500

integer

ビルド

2007

string

ビルドリリース日

'25 Feb 2019'

例：

import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
# MetaTrader 5パッケージについてのデータを表示する
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5ターミナルとの接続を確立する
if not mt5.initialize():
   print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
  quit()
 
# MetaTrader 5バージョンについてのデータを表示する
print(mt5.version())
 
# 接続状態、サーバ名、取引口座に関するデータを「そのまま」表示する
print(mt5.terminal_info())
print()
 
# ディクショナリの形でプロパティを取得する
terminal_info_dict=mt5.terminal_info()._asdict()
# ディクショナリをDataFrameに変換して出力する
df=pd.DataFrame(list(terminal_info_dict.items()),columns=['property','value'])
print("terminal_info() as dataframe:")
print(df[:-1])
 
# MetaTrader 5ターミナルへの接続をシャットダウンする
mt5.shutdown()
 
 
Result:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
[500, 2367, '23 Mar 2020']
TerminalInfo(community_account=True, community_connection=True, connected=True, dlls_allowed=False, trade_allowed=False, ...
 
terminal_info() as dataframe:
                property                         value
0       community_account                          True
1    community_connection                          True
2               connected                          True
3            dlls_allowed                         False
4           trade_allowed                         False
5       tradeapi_disabled                         False
6           email_enabled                         False
7             ftp_enabled                         False
8   notifications_enabled                         False
9                    mqid                         False
10                  build                          2367
11                maxbars                          5000
12               codepage                          1251
13              ping_last                         77881
14      community_balance                       707.107
15         retransmission                             0
16                company     MetaQuotes Software Corp.
17                   name                  MetaTrader 5
18               language                       Russian
19                   path  E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
20              data_path  E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
 

