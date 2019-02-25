- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
version
MetaTrader 5ターミナルバージョンを返します。
|
version()
戻り値
MetaTrader 5のターミナルバージョン、ビルドおよびリリース日を返します。エラーの場合はNoneを返します。エラーに関する情報はlast_error()を使用して取得できます。
注意事項
version()関数は、ターミナルバージョン、ビルド、リリース日を3つの値のタプルとして返します。
|
種類
|
説明
|
値の例
|
integer
|
MetaTrader 5ターミナルバージョン
|
500
|
integer
|
ビルド
|
2007
|
string
|
ビルドリリース日
|
'25 Feb 2019'
例：
|
import MetaTrader5 as mt5
