OnChartEvent

この関数はChartEventイベントが発生するときに指標やEAで呼び出されます。この関数は、ユーザまたはMQL5プログラムによって行われたチャートの変更を処理するためのものです。

void OnChartEvent()

const int id,

const long& lparam,

const double& dparam,

const string& sparam

);

パラメータ

id

[in] ENUM_CHART_EVENT列挙体からのイベントID

lparam

[in] long型イベントパラメータ

dparam

[in] double型イベントパラメータ

sparam

[in] string型イベントパラメータ

戻り値

なし

注意事項

事前定義されたOnChartEvent()関数を使用して処理出来るイベントには11種類あります。CHARTEVENT_CUSTOMからCHARTEVENT_CUSTOM_LASTまでの65535のIDはカスタムイベントのために提供されています。カスタムイベントの作成にはEventChartCustom()関数が使用されます。

ENUM_CHART_EVENT列挙体からの短いイベントの記述

CHARTEVENT_KEYUP — チャートウィンドウがフォーカスされている時のキー解放

すべてのMQL5プログラムは、アプリケーションのメインスレッド以外のスレッドで動作します。メインのアプリケーションスレッドは、すべてのWindowsシステムメッセージを処理し、この処理の結果、独自のアプリケーション用のWindowsメッセージを生成します。たとえば、チャート上でマウスを動かすと（WM_MOUSE_MOVEイベント）、後のアプリケーションウインドウでのレンダリングのためにいくつかのシステムメッセージが生成され、内部メッセージがチャート上で起動されたエキスパートや指標に送信されます。EAまたは指標が既にマウス移動イベントを受信している間に、メインアプリケーションスレッドがWM_PAINTシステムメッセージをまだ処理していない（したがって、まだ変更されたチャートをレンダリングしていない）状況が発生する可能性があります。この場合、チャートプロパティCHART_FIRST_VISIBLE_BARはチャートがレンダリングされた後にのみ変更されます。

各イベントタイプに対して、OnChartEvent()関数の入力には、そのイベントを処理するために必要な特定の値があります。この表では、パラメータを介して渡されるイベントと値が一覧できます。

イベント 'id'パラメータ値 'lparam'パラメータ値 'dparam'パラメータ値 'sparam'パラメータ値 キー解放イベント CHARTEVENT_KEYUP 解放されたキーコード イベントの繰り返し回数は常に1 修飾キーの状態を表すビットマスク文字列。WM_KEYUP メッセージ参照 キー押下イベント CHARTEVENT_KEYDOWN 押下されたキーコード キーが押されたままの間のイベント繰り返し回数 修飾キーの状態を表すビットマスク文字列。WM_KEYDOWN メッセージ参照 マウスイベント（チャートのCHART_EVENT_MOUSE_MOVE=trueの場合） CHARTEVENT_MOUSE_MOVE X座標 Y座標 マウスキーの状態を表すビットマスクの文字列値 マウスホイールイベント（チャートのCHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=trueの場合） CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL キーとマウスボタンの状態のフラグ、カーソルのX座標とY座標。例をご覧ください。 マウスホイールスクロールのデルタ値 — グラフィックオブジェクト作成（チャートのCHART_EVENT_OBJECT_CREATE=trueの場合） CHARTEVENT_OBJECT_CREATE — — 作成したグラフィックオブジェクトの名称 プロパティダイアログを介してのオブジェクトプロパティ変更 CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE — — 変更したグラフィックオブジェクトの名称 グラフィックオブジェクトの削除（チャートのCHART_EVENT_OBJECT_DELETE=trueの場合) CHARTEVENT_OBJECT_DELETE — — 削除したグラフィックオブジェクトの名称 チャート上でのマウスクリック CHARTEVENT_CLICK X座標 Y座標 — グラフィックオブジェクトでのマウスクリック CHARTEVENT_OBJECT_CLICK X座標 Y座標 イベントが発生したグラフィック•オブジェクトの名称 マウスでのグラフィックオブジェクトの移動 CHARTEVENT_OBJECT_DRAG — — 移動したグラフィックオブジェクトの名称 "Input field"（入力フィールド）グラフィックオブジェクトのテキスト編集の完成 CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT — — テキスト編集が完成した「入力フィールド」グラフィックオブジェクトの名称 プロパティダイアログウィンドウでのチャートのサイズ変更やチャートのプロパティ変更 CHARTEVENT_CHART_CHANGE — — — N番号を使用したカスタムイベント CHARTEVENT_CUSTOM+N EventChartCustom()関数で定義された値 EventChartCustom()関数で定義された値 EventChartCustom()関数で定義された値

チャートイベントリスナーの例

//+------------------------------------------------------------------+

//| OnChartEvent_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Sample chart event listener and custom events generator"

//--- サービスキーID

#define KEY_NUMPAD_5 12

#define KEY_LEFT 37

#define KEY_UP 38

#define KEY_RIGHT 39

#define KEY_DOWN 40

#define KEY_NUMLOCK_DOWN 98

#define KEY_NUMLOCK_LEFT 100

#define KEY_NUMLOCK_5 101

#define KEY_NUMLOCK_RIGHT 102

#define KEY_NUMLOCK_UP 104

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパート初期化関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- CHARTEVENT_CUSTOM定数値を表示する

Print("CHARTEVENT_CUSTOM=",CHARTEVENT_CUSTOM);

//---

Print("Launched the EA ",MQLInfoString(MQL5_PROGRAM_NAME));

//--- チャートオブジェクト作成イベントの受信フラグを設定する

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,true);

//--- チャートオブジェクト削除イベントの受信フラグを設定する

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,true);

//--- マウスホイールスクロールメッセージの有効化

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,1);

//--- チャートプロパティの強制更新により、イベント処理の準備が整う

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパートティック関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- カスタムイベント生成のためのティックカウンタ

static int tick_counter=0;

//--- 累積されたティックをこの値で除算する

int simple_number=113;

//---

tick_counter++;

//--- ティックカウンタがsimple_numberの倍数である場合、カスタムイベントを送信する

if(tick_counter%simple_number==0)

{

//--- カスタムイベントIDを0〜65535で形成する

ushort custom_event_id=ushort(tick_counter%65535);

//--- カスタムイベントを送信し、パラメータを記入する

EventChartCustom(ChartID(),custom_event_id,tick_counter,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),__FUNCTION__);

//--- 結果例を分析するためにログに追加する

Print(__FUNCTION__,": Sent a custom event ID=",custom_event_id);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent 関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- キーの押下

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

switch((int)lparam)

{

case KEY_NUMLOCK_LEFT: Print("Pressed KEY_NUMLOCK_LEFT"); break;

case KEY_LEFT: Print("Pressed KEY_LEFT"); break;

case KEY_NUMLOCK_UP: Print("Pressed KEY_NUMLOCK_UP"); break;

case KEY_UP: Print("Pressed KEY_UP"); break;

case KEY_NUMLOCK_RIGHT: Print("Pressed KEY_NUMLOCK_RIGHT"); break;

case KEY_RIGHT: Print("Pressed KEY_RIGHT"); break;

case KEY_NUMLOCK_DOWN: Print("Pressed KEY_NUMLOCK_DOWN"); break;

case KEY_DOWN: Print("Pressed KEY_DOWN"); break;

case KEY_NUMPAD_5: Print("Pressed KEY_NUMPAD_5"); break;

case KEY_NUMLOCK_5: Print("Pressed KEY_NUMLOCK_5"); break;

default: Print("Pressed unlisted key");

}

}

//--- チャートの左クリック

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

Print("Mouse click coordinates on a chart: x = ",lparam," y = ",dparam);

//--- グラフィックオブジェクトのクリック

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

Print("Clicking a mouse button on an object named '"+sparam+"'");

//--- オブジェクト削除

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

Print("Removed object named ",sparam);

//--- オブジェクト作成

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

Print("Created object named ",sparam);

//--- オブジェクト変更

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE)

Print("Changed object named ",sparam);

//--- オブジェクト移動またはアンカーポイント座標変更

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG)

Print("Changing anchor points of object named ",sparam);

//--- Editグラフィックオブジェクトのテキスト編集

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT)

Print("Changed text in Edit object ",sparam," id=",id);

//--- マウス移動イベント

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

Comment("POINT: ",(int)lparam,",",(int)dparam,"

",MouseState((uint)sparam));

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)

{

//--- このイベントのマウスボタンとホイールの状態を考察する

int flg_keys = (int)(lparam>>32); // Ctrlキー、Shiftキー、マウスボタンの状態のフラグ

int x_cursor = (int)(short)lparam; // マウスホイールイベントが発生したX座標

int y_cursor = (int)(short)(lparam>>16); // マウスホイールイベントが発生したY座標

int delta = (int)dparam; // マウススクロールの合計値（+120または -120 が越されるとトリガされる）

//--- フラグの処理

string str_keys="";

if((flg_keys&0x0001)!=0)

str_keys+="LMOUSE ";

if((flg_keys&0x0002)!=0)

str_keys+="RMOUSE ";

if((flg_keys&0x0004)!=0)

str_keys+="SHIFT ";

if((flg_keys&0x0008)!=0)

str_keys+="CTRL ";

if((flg_keys&0x0010)!=0)

str_keys+="MMOUSE ";

if((flg_keys&0x0020)!=0)

str_keys+="X1MOUSE ";

if((flg_keys&0x0040)!=0)

str_keys+="X2MOUSE ";



if(str_keys!="")

str_keys=", keys='"+StringSubstr(str_keys,0,StringLen(str_keys)-1)+"'";

PrintFormat("%s: X=%d, Y=%d, delta=%d%s",EnumToString(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL),x_cursor,y_cursor,delta,str_keys);

}

//--- プロパティダイアログウィンドウでのチャートのサイズおよびプロパティ変更イベント

if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE)

Print("Changing the chart size or properties");

//--- カスタムイベント

if(id>CHARTEVENT_CUSTOM)

PrintFormat("Custom event ID=%d, lparam=%d, dparam=%G, sparam=%s",id,lparam,dparam,sparam);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| マウスの状態 |

//+------------------------------------------------------------------+

string MouseState(uint state)

{

string res;

res+="

ML: " +(((state& 1)== 1)?"DN":"UP"); // 左ボタン

res+="

MR: " +(((state& 2)== 2)?"DN":"UP"); // 右ボタン

res+="

MM: " +(((state&16)==16)?"DN":"UP"); // 中央ボタン

res+="

MX: " +(((state&32)==32)?"DN":"UP"); // 追加ボタン１

res+="

MY: " +(((state&64)==64)?"DN":"UP"); // 追加ボタン 2

res+="

SHIFT: "+(((state& 4)== 4)?"DN":"UP"); // シフト キー

res+="

CTRL: " +(((state& 8)== 8)?"DN":"UP"); // control キー

return(res);

}

参照

EventChartCustom、Types of chart events、Event handling functions、Program running、Client terminal events