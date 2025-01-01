MQL5 リファレンスデータベースの操作DatabaseTransactionRollback
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseTransactionRollback
トランザクションをロールバックします。
bool DatabaseTransactionRollback(
パラメータ
database
[in] DatabaseOpen()で受信したデータベースハンドル。
成功の場合は true、それ以外の場合は false 。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数を使用します。以下の応答が可能です。
- ERR_INTERNAL_ERROR (4001) – 重大なランタイムエラー
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – sqlパラメータに空の文字列が含まれています
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) – 不充分なメモリ
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – 要求をUTF-8文字列に変換する際のエラー
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – 内部データベースエラー
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – 無効なデータベースハンドル
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) – リクエスト実行エラー
注意事項
DatabaseTransactionRollback()の呼び出しはDatabaseTransactionBegin()関数を呼び出した後に実行されたすべてのトランザクションをキャンセルします。DatabaseTransactionRollback()関数は、トランザクションの実行中にエラーが発生した場合にデータベースの変更をロールバックするために必要です。
参照
DatabaseExecute、 DatabasePrepare、DatabaseTransactionBegin、DatabaseTransactionCommit