- 整数型
- 浮動小数点数型（double、float）
- 複素数（complex）
- 文字列型
- 構造体、クラス、インターフェイス
- 動的配列オブジェクト
- 行列とベクトル
- 型キャスト
- Void 型とNULL 定数
- ユーザー定義型
- オブジェクトポインタ
- 参照： 修飾子「 & 」とキーワード「 this 」
文字列型
文字列型は、テキスト文字列を格納するために使用されます。テキスト文字列は、ゼロで終わる Unicode 形式の文字列です。文字列定数は、文字列変数に割り当てることが出来ます。文字列定数は、"これは文字列定数です" のように二重引用符で囲まれた Unicode 文字の配列です。
文字列に二重引用符（ " ）を含む必要がある場合は、その前にバックスラッシュ（ \ ）を置かれなければなりません。特別文字定数はバックスラッシュ文字（ \ ）が前に入力された場合文字列で記述することが出来ます。
例：
|
string svar="This is a character string";
ソースコードを読みやすくするために、長い定数文字列は、加算演算なしで分割することが出来ます。コンパイル時に、各部分は1つの長い文字列に結合されます。
|
//--- 長い文字列定数を宣言する
参照