文字列型

文字列型は、テキスト文字列を格納するために使用されます。テキスト文字列は、ゼロで終わる Unicode 形式の文字列です。文字列定数は、文字列変数に割り当てることが出来ます。文字列定数は、"これは文字列定数です" のように二重引用符で囲まれた Unicode 文字の配列です。

文字列に二重引用符（ " ）を含む必要がある場合は、その前にバックスラッシュ（ \ ）を置かれなければなりません。特別文字定数はバックスラッシュ文字（ \ ）が前に入力された場合文字列で記述することが出来ます。

例：

string svar="This is a character string";

string svar2=StringSubstr(svar,0,4);

Print("Copyright symbol\t\x00A9");

FileWrite(handle,"This string contains a new line symbols

");

string MT5path="C:\\Program Files\\MetaTrader 5";

ソースコードを読みやすくするために、長い定数文字列は、加算演算なしで分割することが出来ます。コンパイル時に、各部分は1つの長い文字列に結合されます。

//--- 長い文字列定数を宣言する

string HTML_head="<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\""

" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">

"

"<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">

"

"<head>

"

"<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />

"

"<title>Trade Operations Report</title>

"

"</head>";

//--- 文字列定数をログに出力する

Print(HTML_head);

}

参照

変換関数、文字列関数、FileOpen、FileReadString、FileWriteString