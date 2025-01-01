MQL5 リファレンス文字列関数StringLen
- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringLen
文字列のシンボルの数を返します。
|
int StringLen(
パラメータ
string_value
[in] 長さを計算する文字列
戻り値
文字列での最後のゼロを除いたシンボル数
例：
|
void OnStart()
参照
StringBufferLen、StringTrimLeft、StringTrimRight、<li6 >StringToCharArray、StringToShortArray