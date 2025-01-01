ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス文字列関数StringLen 

文字列のシンボルの数を返します。

int  StringLen(
  string  string_value      // 文字列
  );

パラメータ

string_value

[in]  長さを計算する文字列

戻り値

文字列での最後のゼロを除いたシンボル数

例：

void OnStart()
 {
//--- テスト文字列を定義する
  string text="123456789012345";
//--- 文字列内のシンボルの数を取得する
  int str_len=StringLen(text);
//--- 文字列とその中のシンボルの数をログに表示する
  PrintFormat("The StringLen() function returned the value of %d chars in string: '%s'", str_len, text);
 
 /*
  結果
  The StringLen() function returned the value of 15 chars in string: '123456789012345'
 */
 }

参照

StringBufferLenStringTrimLeftStringTrimRight、<li6 >StringToCharArray、StringToShortArray