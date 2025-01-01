|
//--- グローバル変数
double ExtArrayFirst[];
double ExtArraySecond[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 配列サイズを設定する
if(ArrayResize(ExtArrayFirst,10)!=10)
{
Print("ArrayResize() failed for ExtArrayFirst. Error code: ",GetLastError());
return;
}
if(ArrayResize(ExtArraySecond,10)!=10)
{
Print("ArrayResize() failed for ExtArraySecond. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- ループ内で配列にiとjのインデックスの値を入力する
int total=ArraySize(ExtArrayFirst);
for(int i=0, j=total-1; i<total; i++,j--)
{
//--- ExtArrayFirst配列に左から右へ入力する
//--- ExtArraySecond配列に右から左へ入力する
ExtArrayFirst[i]=i;
ExtArraySecond[i]=j;
}
//--- 配列を比較し、結果をログに出力する
ArrayComparePrint(ExtArrayFirst,ExtArraySecond);
/*
結果:
ExtArrayFirst:
0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000
ExtArraySecond:
9.00000 8.00000 7.00000 6.00000 5.00000 4.00000 3.00000 2.00000 1.00000 0.00000
Result ArrayCompare(): ExtArrayFirst is smaller than ExtArraySecond (result = -1)
*/
//--- 次に配列を反転する
//--- ループ内で配列にiとjのインデックスの値を入力する
for(int i=0, j=total-1; i<total; i++,j--)
{
//--- ExtArrayFirst配列に右から左へ入力する
//--- ExtArraySecond配列に左から右へ入力する
ExtArrayFirst[i]=j;
ExtArraySecond[i]=i;
}
//--- 配列を比較し、結果をログに出力する
ArrayComparePrint(ExtArrayFirst,ExtArraySecond);
/*
結果:
ExtArrayFirst:
9.00000 8.00000 7.00000 6.00000 5.00000 4.00000 3.00000 2.00000 1.00000 0.00000
ExtArraySecond:
0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000
Result ArrayCompare(): ExtArrayFirst is larger than ExtArraySecond (result = 1)
*/
//--- 次に配列に1方向に入力する
//--- ループ内で配列にiのインデックスの値を入力する
for(int i=0; i<total; i++)
{
//--- 両配列に左から右へ入力する
ExtArrayFirst[i]=i;
ExtArraySecond[i]=i;
}
//--- 配列を比較し、結果をログに出力する
ArrayComparePrint(ExtArrayFirst,ExtArraySecond);
/*
結果:
ExtArrayFirst:
0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000
ExtArraySecond:
0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000
Result ArrayCompare(): ExtArrayFirst and ExtArraySecond are equal (result = 0)
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 結果を比較して表示する
//+------------------------------------------------------------------+
void ArrayComparePrint(const double &array1[], const double &array2[])
{
//--- 配列のヘッダとコンテンツを出力する
Print("ExtArrayFirst:");
ArrayPrint(array1);
Print("ExtArraySecond:");
ArrayPrint(array2);
//--- 配列を比較し、比較結果を出力する
int res=ArrayCompare(array1,array2);
string res_str=(res>0 ? "ExtArrayFirst is larger than ExtArraySecond" : res<0 ? "ExtArrayFirst is smaller than ExtArraySecond" : "ExtArrayFirst and ExtArraySecond are equal");
PrintFormat("Result ArrayCompare(): %s (result = %d)\n",res_str,res);
}
//+------------------------------------------------------------------+