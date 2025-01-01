ドキュメントセクション
配列関数ArrayInitialize 

ArrayInitialize

数値配列の全ての要素に同じ値を設定します。

char 型配列の初期化には

int  ArrayInitialize(
  char    array[],    // 初期化された配列
  char    value        // 初期化に使用される
  );

short 型配列の初期化には

int  ArrayInitialize(
  short  array[],    // 初期化された配列
  short  value        // 初期化に使用される値
  );

int 型配列の初期化には

int  ArrayInitialize(
  int    array[],    // 初期化された配列
  int    value        // 初期化に使用される値
  );

long 型配列の初期化には

int  ArrayInitialize(
  long    array[],    // 初期化された配列
  long    value        // 初期化に使用される値
  );

float 型配列の初期化には

int  ArrayInitialize(
  float  array[],    // 初期化された配列
  float  value        // 初期化に使用される値
  );

double 型配列の初期化には

int  ArrayInitialize(
  double  array[],    // 初期化された配列
  double  value        // 初期化に使用される値
  );

bool 型配列の初期化には

int  ArrayInitialize(
  bool    array[],    // 初期化された配列
  bool    value        // 初期化に使用される値
  );

uint 型配列の初期化には

int  ArrayInitialize(
  uint    array[],    // 初期化された配列
  uint    value        // 初期化に使用される値
  );

パラメータ

array[]

[out]  初期化を必要とする数値配列

value

[in]  全ての配列要素に設定する新しい値

戻り値

初期化された要素数

注意事項

ArrayResize() 関数は物理的なメモリの再配置を伴わずに配列のサイズと更なる拡大のための予備を設定することが出来ます。メモリ再配置の操作低速であるために、パフォーマンス向上のために実装されています。

ArrayInitialize(array, init_val) を使用して配列を初期化した場合、予備要素の値はこちらの配列で割り当てられたものとは違います。 ArrayResize() を使用して更に配列が拡大された場合、新しい要素は配列の末尾に追加されます。その値は定義されず通常 init_value とは異なります。

例:

void OnStart()
 {
//--- 動的配列
  double array[];
//--- 100 要素の配列のサイズを設定し、別の 10 要素のバッファを確保
  ArrayResize(array,100,10);
//--- EMPTY_VALUE=DBL_MAX で配列要素を初期化
  ArrayInitialize(array,EMPTY_VALUE);
  Print("Values of 10 last elements after initialization");
  for(int i=90;i<100;i++) printf("array[%d] = %G",i,array[i]);
//--- 5 要素で拡張
  ArrayResize(array,105);
  Print("Values of 10 last elements after ArrayResize(array,105)");
//--- 最後の 5 要素の値は予備バッファから取得
  for(int i=95;i<105;i++) printf("array[%d] = %G",i,array[i]);
 }