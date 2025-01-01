- ArrayBsearch
ArrayInitialize
数値配列の全ての要素に同じ値を設定します。
char 型配列の初期化には
|
int ArrayInitialize(
short 型配列の初期化には
|
int ArrayInitialize(
int 型配列の初期化には
|
int ArrayInitialize(
long 型配列の初期化には
|
int ArrayInitialize(
float 型配列の初期化には
|
int ArrayInitialize(
double 型配列の初期化には
|
int ArrayInitialize(
bool 型配列の初期化には
|
int ArrayInitialize(
uint 型配列の初期化には
|
int ArrayInitialize(
パラメータ
array[]
[out] 初期化を必要とする数値配列
value
[in] 全ての配列要素に設定する新しい値
戻り値
初期化された要素数
注意事項
ArrayResize() 関数は物理的なメモリの再配置を伴わずに配列のサイズと更なる拡大のための予備を設定することが出来ます。メモリ再配置の操作低速であるために、パフォーマンス向上のために実装されています。
ArrayInitialize(array, init_val) を使用して配列を初期化した場合、予備要素の値はこちらの配列で割り当てられたものとは違います。 ArrayResize() を使用して更に配列が拡大された場合、新しい要素は配列の末尾に追加されます。その値は定義されず通常 init_value とは異なります。
例:
|
void OnStart()