- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
変換関数
これは、データフォーマットの変換を行う関数群です。
価格提示の必要な精度を提供する NormalizeDouble() 関数は特に留意されるべきです。トレーディング操作では、取引サーバによって必要とされた精度を少しでも超えた場合、非正規化価格は使用出来ません。
関数
アクション
シンボルコードを 1 文字の文字列に変換します。
指定された精度で数値をテキスト行に変換します。
任意のタイプの列挙値を文字列に変換します。
浮動小数点数を指定された精度に丸めます。
数のシンボル表現を含む文字列を double 型の数値に変換します。
数のシンボル表現を含む文字列を long 型の数値に変換します。
時間や日付を「yyyy.mm.dd [hh:mi]」フォーマットで含む文字列を datetime 型に変換します。
1970年1月1日からの経過秒を含む値を「yyyy.mm.dd hh:mi 」形式の文字列に変換します。
int 型を事前に決めた長さの文字列に変換します。
Unicode シンボルコードを一シンボルの文字列に変換します。
配列の一部を文字列に複製します。
文字列をシンボルごとに ushort 型の配列の一部に複製します。
ANSI シンボルコードを一シンボルの文字列に変換します。
Unicode から ANSI, に変換された文字列をシンボルごとに uchar 型の配列の一部に複製します。
uchar型の配列をPOD structureにコピーします
POD構造体をuchar型配列にコピーします
ARGB 表現を受信するための color 型を uint 型に変換します。
color 値を「R,G,B」の文字列に変換します。
「R,G,B」の文字列またはカラー名を含む文字列を color 型の値に変換します。
数を事前に決めたフォーマットの文字列に変換します。
