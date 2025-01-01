CharToString シンボルコードを 1 文字の文字列に変換します。

StringToDouble 数のシンボル表現を含む文字列を double 型の数値に変換します。

StringToInteger 数のシンボル表現を含む文字列を long 型の数値に変換します。

StringToTime 時間や日付を「yyyy.mm.dd [hh:mi]」フォーマットで含む文字列を datetime 型に変換します。

IntegerToString int 型を事前に決めた長さの文字列に変換します。

ShortToString Unicode シンボルコードを一シンボルの文字列に変換します。

StringToShortArray 文字列をシンボルごとに ushort 型の配列の一部に複製します。

CharArrayToString ANSI シンボルコードを一シンボルの文字列に変換します。

StringToCharArray Unicode から ANSI, に変換された文字列をシンボルごとに uchar 型の配列の一部に複製します。

CharArrayToStruct uchar型の配列をPOD structureにコピーします

StructToCharArray POD構造体をuchar型配列にコピーします

ColorToARGB ARGB 表現を受信するための color 型を uint 型に変換します。

ColorToString color 値を「R,G,B」の文字列に変換します。