ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスDirectXの操作DXContextClearDepth 

DXContextClearDepth

深度バッファをクリアします。

bool  DXContextClearDepth(
  int context     // グラフィックスコンテキストハンドル
  );

パラメータ

context

[in] DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのハンドル

戻り値

実行成功の場合は true、それ以外の場合は falseを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。

注意事項

DXContextClearDepth()関数は、次のフレームをレンダリングする前に深度バッファーをクリアするために使用できます。