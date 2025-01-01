ドキュメントセクション
ChartWindowOnDropped 

ChartWindowOnDropped

エキスパートアドバイザーやスクリプトがドロップされたチャートサブウィンドウチャートの番号（インデックス）を返します。（ 0 はメインチャートウィンドウ）

int  ChartWindowOnDropped();

戻り値

int 型の値

例:

  int myWindow=ChartWindowOnDropped();
  int windowsTotal=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);
  Print("Script is running on the window #"+myWindow+
        ". Total windows on the chart "+ChartSymbol()+":",windowsTotal);

参照

