MQL5 リファレンスチャート操作ChartWindowOnDropped
- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartWindowOnDropped
エキスパートアドバイザーやスクリプトがドロップされたチャートサブウィンドウチャートの番号（インデックス）を返します。（ 0 はメインチャートウィンドウ）
|
int ChartWindowOnDropped();
戻り値
int 型の値
例:
|
int myWindow=ChartWindowOnDropped();
参照
ChartPriceOnDropped、ChartTimeOnDropped、ChartXOnDropped、ChartYOnDropped