OnTesterDeinit

この関数は、EA最適化の後にTesterDeinit イベントが発生したときに、EAで呼び出されます。

void  OnTesterDeinit(void);

戻り値

なし

注意事項

TesterDeinitイベントは、ストラテジーテスターにおけるEAの最適化の終了後に生成されます。

OnTesterDeInit()またはOnTesterPass() イベントハンドラを持つEAは、最適化開始時に別の端末チャートに自動的にダウンロードされます。テスターで指定されたシンボルと期間があります。関数はすべての最適化結果の最終処理用に設計されています。

FrameAdd()関数を使用してテストエージェントによって送信された最適化フレームはバンドルされ、配信に時間がかかることに注意してください。よって、すべてのフレームやTesterPassイベントが最適化が終わるまでに到着しOnTesterPass()で処理されるわけではありません。遅れているフレームをすべてOnTesterDeinit()で受け取る場合は、FrameNext()関数を使用してコードブロックを配置します。

参照

