- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
MarketBookRelease
指定されたシンボルの板情報の閉鎖を提供し、DOMの変更の通知受信のサブスクライブをキャンセルします。
|
bool MarketBookRelease(
パラメータ
symbol
[in] 銘柄名
戻り値
閉鎖が成功した場合は true、それ以外の場合は false
注意事項
通常、この関数は、対応する MarketBookAdd() が OnInit() 関数から呼ばれた場合 OnInit() 関数で呼ばれなければなりません。もしくは、対応するMarketBookAdd() 関数がクラスコンストラクタから呼ばれた場合は、クラスデストラクタから呼ばれなければなりません。
例：
|
#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
参照