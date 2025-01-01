ドキュメントセクション
MarketBookRelease

指定されたシンボルの板情報の閉鎖を提供し、DOMの変更の通知受信のサブスクライブをキャンセルします。

bool  MarketBookRelease(
  string  symbol      // シンボル
  );

パラメータ

symbol

[in] 銘柄名

戻り値

閉鎖が成功した場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

通常、この関数は、対応する MarketBookAdd()OnInit() 関数から呼ばれた場合 OnInit() 関数で呼ばれなければなりません。もしくは、対応するMarketBookAdd() 関数がクラスコンストラクタから呼ばれた場合は、クラスデストラクタから呼ばれなければなりません。

例：

#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- SYMBOL_NAMEシンボルの板情報を開く
  if(!MarketBookAdd(SYMBOL_NAME))
    {
    PrintFormat("MarketBookAdd(%s) failed. Error ", SYMBOL_NAME, GetLastError());
    return;
    }
 
//--- 板情報を正常に開いたというメッセージを操作ログに送信する
  PrintFormat("The MarketBook for the '%s' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received", SYMBOL_NAME);
 
//--- 2秒待つ
  Sleep(2000);
 
//--- 完了したら、開いた板情報から登録解除する
//--- 板情報からの購読解除に成功したこと、または操作ログにエラーが発生したことに関するメッセージを送信する
  ResetLastError();
  if(MarketBookRelease(SYMBOL_NAME))
    PrintFormat("MarketBook for the '%s' symbol was successfully closed", SYMBOL_NAME);
  else
    PrintFormat("Error %d occurred when closing MarketBook using the '%s' symbol", GetLastError(), SYMBOL_NAME);
     
  /*
  結果：
  The MarketBook for the 'GBPUSD' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received
  MarketBook for the 'GBPUSD' symbol was successfully closed
  */
 }

参照

板情報の構造体構造体とクラス