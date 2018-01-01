//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Sample EA with the OnTester() handler"

#property description "As a custom optimization criterion, "

#property description "the ratio of the balance graph linear regression"

#property description "divided by the deviation mean-square error is returned"

//-- 取引操作クラスをインクルードする

#include <Trade\Trade.mqh>

//--- EA入力パラメータ

input double Lots = 0.1; // ボリューム

input int Slippage = 10; // 許容されるスリッページ

input int MovingPeriod = 80; // 移動平均期間

input int MovingShift = 6; // 移動平均シフト

//--- グローバル変数

int IndicatorHandle=0; // 指標ハンドル

bool IsHedging=false; // アカウントのフラグ

CTrade trade; // 取引操作の実行

//---

#define EA_MAGIC 18052018

//+------------------------------------------------------------------+

//| ポジションを開く条件を確認する |

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckForOpen(void)

{

MqlRates rt[2];

//--- 新しいバーの始めのみで取引する

if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)

{

Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history");

return;

}

//--- ティックボリューム

if(rt[1].tick_volume>1)

return;

//--- 移動平均値を受け取る

double ma[1];

if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)

{

Print("CopyBuffer from iMA failed, no data");

return;

}

//--- シグナルの存在を確認する

ENUM_ORDER_TYPE signal=WRONG_VALUE;

//--- ローソク足は移動平均より高く開いたが、移動平均より低く閉じた

if(rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])

signal=ORDER_TYPE_BUY; // 買いシグナル

else // ローソク足は移動平均より低く開いたが、移動平均より高く閉じた

{

if(rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])

signal=ORDER_TYPE_SELL;// 売りシグナル

}

//--- 追加的確認

if(signal!=WRONG_VALUE)

{

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)

{

double price=SymbolInfoDouble(_Symbol,signal==ORDER_TYPE_SELL ?SYMBOL_BID:SYMBOL_ASK);

trade.PositionOpen(_Symbol,signal,Lots,price,0,0);

}

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ポジションを閉じる条件を確認する |

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckForClose(void)

{

MqlRates rt[2];

//--- 新しいバーの始めのみで取引する

if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)

{

Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history");

return;

}

if(rt[1].tick_volume>1)

return;

//--- 移動平均値を受け取る

double ma[1];

if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)

{

Print("CopyBuffer from iMA failed, no data");

return;

}

//--- ポジションはPositionSelect()を使用してすでに選択されている

bool signal=false;

long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

//--- ローソク足は移動平均より高く開いたが、移動平均より低く閉じた - ショートポジションを決済する

if(type==(long)POSITION_TYPE_SELL && rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])

signal=true;

//--- ローソク足は移動平均より低く開いたが、移動平均より高く閉じた - ロングポジションを決済する

if(type==(long)POSITION_TYPE_BUY && rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])

signal=true;

//--- 追加的確認

if(signal)

{

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)

trade.PositionClose(_Symbol,Slippage);

}

//---

}

//+-------------------------------------------------------------------+

//| 口座タイプ（ネッティングまたはヘッジ）を考慮してポジションを選択する |

//+-------------------------------------------------------------------+

bool SelectPosition()

{

bool res=false;

//--- ヘッジ口座のポジションを選択する

if(IsHedging)

{

uint total=PositionsTotal();

for(uint i=0; i<total; i++)

{

string position_symbol=PositionGetSymbol(i);

if(_Symbol==position_symbol && EA_MAGIC==PositionGetInteger(POSITION_MAGIC))

{

res=true;

break;

}

}

}

//--- ネッティング口座のポジションを選択する

else

{

if(!PositionSelect(_Symbol))

return(false);

else

return(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)==EA_MAGIC); //---check Magic number

}

//--- 実行結果

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパート初期化関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit(void)

{

//--- 取引タイプ（ネッティングまたはヘッジ）を設定する

IsHedging=((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);

//--- 正しいポジション制御のためにオブジェクトを初期化する

trade.SetExpertMagicNumber(EA_MAGIC);

trade.SetMarginMode();

trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());

trade.SetDeviationInPoints(Slippage);

//--- 移動平均指標を作成する

IndicatorHandle=iMA(_Symbol,_Period,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);

if(IndicatorHandle==INVALID_HANDLE)

{

printf("Error creating iMA indicator");

return(INIT_FAILED);

}

//--- ok

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパートティック関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick(void)

{

//--- ポジションが既に開かれている場合は、決済条件を確認する

if(SelectPosition())

CheckForClose();

// ポジションを開く条件を確認する

CheckForOpen();

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| テスタ関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

double OnTester()

{

//--- カスタム条件最適化の値（高いほど良い）

double ret=0.0;

//--- 取引結果を配列に入れる

double array[];

double trades_volume;

GetTradeResultsToArray(array,trades_volume);

int trades=ArraySize(array);

//--- 10取引未満の場合、肯定的結果がないことをテストする

if(trades<10)

return (0);

//--- 取引あたりの平均結果

double average_pl=0;

for(int i=0;i<ArraySize(array);i++)

average_pl+=array[i];

average_pl/=trades;

//--- 単一テストモード用のメッセージを表示する

if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER) && !MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))

PrintFormat("%s: Trades=%d, Average profit=%.2f",__FUNCTION__,trades,average_pl);

//--- 利益グラフの線形回帰を計算する

double a,b,std_error;

double chart[];

if(!CalculateLinearRegression(array,chart,a,b))

return (0);

//--- 回帰直線からグラフの偏差の誤差を計算する

if(!CalculateStdError(chart,a,b,std_error))

return (0);

//--- 傾向偏差の標準偏差を計算する

ret=(std_error == 0.0) ? a*trades : a*trades/std_error;

//--- カスタム条件最適化値を返す

return(ret);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 取引の利益/損失の配列を得る |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetTradeResultsToArray(double &pl_results[],double &volume)

{

//--- 完全な取引履歴をリクエストする

if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))

return (false);

uint total_deals=HistoryDealsTotal();

volume=0;

//--- 証拠金を持つ配列の初期サイズを、履歴の取引数で設定する

ArrayResize(pl_results,total_deals);

//--- 取引結果を修正する取引のカウンター - 利益または損失

int counter=0;

ulong ticket_history_deal=0;

//--- 全ての取引を見る

for(uint i=0;i<total_deals;i++)

{

//--- 取引を選択する

if((ticket_history_deal=HistoryDealGetTicket(i))>0)

{

ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry =(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_ENTRY);

long deal_type =HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_TYPE);

double deal_profit =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_PROFIT);

double deal_volume =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_VOLUME);

//--- 興味があるのは取引操作のみである

if((deal_type!=DEAL_TYPE_BUY) && (deal_type!=DEAL_TYPE_SELL))

continue;

//--- 損益を固定する取引のみ

if(deal_entry!=DEAL_ENTRY_IN)

{

//--- 取引結果を配列に書き込み、取引のカウンターを増やす

pl_results[counter]=deal_profit;

volume+=deal_volume;

counter++;

}

}

}

//--- 配列の最終サイズを設定する

ArrayResize(pl_results,counter);

return (true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 線形回帰を計算する y=a*x+b |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CalculateLinearRegression(double &change[],double &chartline[],

double &a_coef,double &b_coef)

{

//--- データが十分か確認する

if(ArraySize(change)<3)

return (false);

//--- 蓄積されたチャート配列を作成する

int N=ArraySize(change);

ArrayResize(chartline,N);

chartline[0]=change[0];

for(int i=1;i<N;i++)

chartline[i]=chartline[i-1]+change[i];

//--- 線形回帰を計算する

double x=0,y=0,x2=0,xy=0;

for(int i=0;i<N;i++)

{

x=x+i;

y=y+chartline[i];

xy=xy+i*chartline[i];

x2=x2+i*i;

}

a_coef=(N*xy-x*y)/(N*x2-x*x);

b_coef=(y-a_coef*x)/N;

//---

return (true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 指定されたaとbの平均二乗偏差誤差を計算する |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CalculateStdError(double &data[],double a_coef,double b_coef,double &std_err)

{

//--- 誤差の平方和

double error=0;

int N=ArraySize(data);

if(N<=2)

return (false);

for(int i=0;i<N;i++)

error+=MathPow(a_coef*i+b_coef-data[i],2);

std_err=MathSqrt(error/(N-2));

//---

return (true);

}