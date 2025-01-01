ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスデータベースの操作DatabaseColumnSize 

バイト単位のフィールドサイズを取得します。

int  DatabaseColumnSize(
  int request,   // DatabasePrepareで受信したリクエストハンドル
  int column     // リクエストのフィールドインデックス
  );

パラメータ

request

[in] DatabasePrepare()で受信したリクエストハンドル。

column

[in] リクエストのフィールドインデックス。フィールド番号はゼロから始まり、DatabaseColumnsCount() - 1を超えることはできません。

戻り値

成功した場合うあバイト単位のフィールドサイズが返され、そうでない場合は-1が返されます。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数を使用します。以下の応答が可能です。

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – 無効なリクエストハンドル
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)  – 「column」インデックスがDatabaseColumnsCount() -1を超えています。

注意事項

値は、少なくとも1つのDatabaseRead()呼び出しが「要求」に対して事前に行われている場合にのみ取得できます。

