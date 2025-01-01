MQL5 リファレンスデータベースの操作DatabaseColumnSize
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseColumnSize
バイト単位のフィールドサイズを取得します。
int DatabaseColumnSize(
パラメータ
request
[in] DatabasePrepare()で受信したリクエストハンドル。
column
[in] リクエストのフィールドインデックス。フィールド番号はゼロから始まり、DatabaseColumnsCount() - 1を超えることはできません。
戻り値
成功した場合うあバイト単位のフィールドサイズが返され、そうでない場合は-1が返されます。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数を使用します。以下の応答が可能です。
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – 無効なリクエストハンドル
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – 「column」インデックスがDatabaseColumnsCount() -1を超えています。
注意事項
値は、少なくとも1つのDatabaseRead()呼び出しが「要求」に対して事前に行われている場合にのみ取得できます。
参照
DatabasePrepare、DatabaseColumnBlob、DatabaseColumnsCount、DatabaseColumnName、 DatabaseColumnType