カスタム銘柄

カスタム銘柄のプロパティを作成および編集するための関数。

端末を特定の取引サーバに接続すると、ブローカーに提供された金融銘柄時系列での作業が可能になります。利用可能な金融銘柄は、板情報ウィンドウに一覧表示されます。別の関数グループは、取引セッションや板情報といった銘柄のプロパティに関するデータを受信と更新を可能にします。

このセクションで説明する一連の関数は、カスタム銘柄の作成を可能にします。これには、ユーザは取引サーバの既存のシンボル、テキストファイルまたは外部データソースを適用することができます。