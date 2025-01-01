- CustomSymbolCreate
- CustomSymbolDelete
- CustomSymbolSetInteger
- CustomSymbolSetDouble
- CustomSymbolSetString
- CustomSymbolSetMarginRate
- CustomSymbolSetSessionQuote
- CustomSymbolSetSessionTrade
- CustomRatesDelete
- CustomRatesReplace
- CustomRatesUpdate
- CustomTicksAdd
- CustomTicksDelete
- CustomTicksReplace
- CustomBookAdd
カスタム銘柄
カスタム銘柄のプロパティを作成および編集するための関数。
端末を特定の取引サーバに接続すると、ブローカーに提供された金融銘柄時系列での作業が可能になります。利用可能な金融銘柄は、板情報ウィンドウに一覧表示されます。別の関数グループは、取引セッションや板情報といった銘柄のプロパティに関するデータを受信と更新を可能にします。
このセクションで説明する一連の関数は、カスタム銘柄の作成を可能にします。これには、ユーザは取引サーバの既存のシンボル、テキストファイルまたは外部データソースを適用することができます。
|
関数
|
アクション
|
指定されたグループに指定された名前のカスタム銘柄を作成します。
|
指定された名前のカスタム銘柄を削除します。
|
カスタム銘柄の整数型プロパティ値を設定します。
|
カスタム銘柄の実数型プロパティ値を設定します。
|
カスタム銘柄の文字列型プロパティ値を設定します。
|
カスタム銘柄の注文の種類と方向に応じて証拠金率を設定します。
|
指定された銘柄と曜日の指定された相場セッションの開始時刻と終了時刻を設定します。
|
指定された銘柄と曜日の指定された取引セッションの開始時刻と終了時刻を設定します。
|
指定した時間間隔内のカスタム銘柄の価格履歴からすべてのバーを削除します。
|
指定された時間間隔内のカスタム銘柄の価格履歴をMqlRates型の配列からのデータで完全に置き換えます。
|
カスタム銘柄履歴に欠けているバーを追加し、既存のデータをMqlRates型配列のものに置き換えます。
|
カスタム銘柄の価格履歴にMqlTick型の配列からデータを追加します。カスタム銘柄は気配値ウィンドウで選択されなければなりません。
|
指定した時間間隔内のカスタム銘柄の価格履歴からすべてのティックを削除します。
|
指定された時間間隔内のカスタム銘柄の価格履歴をMqlTick型の配列からのデータで完全に置き換えます。
|
銘柄の板情報の構造体を渡します