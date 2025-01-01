ChartSetInteger

指定されたチャートのプロパティに値を設定します。チャートプロパティは datetime、int、 bool または char型でなければなりません。コマンドは、チャートメッセージキューに追加され、以前の全てのコマンドの処理後に実行されます。

bool ChartSetInteger(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER prop_id,

long value

);

bool ChartSetInteger(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int sub_window,

long value

);

パラメータ

chart_id

[in] チャート識別子。（ 0 は現在のチャート）

prop_id

[in] チャートプロパティ識別子。ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER の値の 1 つ (読み込み専用のプロパティを除いて)。

sub_window

[in] チャートサブウィンドウの番号。最初のケースの場合、初期値は0（メインチャートウィンドウ）です。プロパティのほとんどは、サブウィンドウの番号を必要としません。

value

[in] プロパティ値

戻り値

コマンドがチャートキューに追加された場合は true、そうでない場合は false。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。

注意事項

これは非同期関数です。つまり、この関数は、指定されたチャートのキューに正常に追加されたコマンドの実行を待たずに、すぐに制御を返します。プロパティは、チャートキューから適切なコマンドが処理された後にのみ変更されます。チャートキューからコマンドをすぐに実行するには ChartRedraw関数を呼び出します。

複数のチャートプロパティをすぐに一度に変更したい場合は、対応する関数（ ChartSetString、 ChartSetDouble、ChartSetString）を1つのコードブロックで実行してからChartRedrawを一回呼び出す必要があります。

コマンドの実行結果を確認するには、関数を使用して、指定されたチャートプロパティ（ChartGetInteger、 ChartGetDouble、ChartSetString）をリクエストしますｌ。ただし、これらは同期関数であり、実行結果を待つことに注意してください。

例：