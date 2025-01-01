ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス数学関数MathMax 

MathMax

2つの値の最大値を返します。

double  MathMax(
  double  value1,    // 1番目の値
  double  value2      // 2番目の値
  );

パラメータ

value1

[in]  1番目の数値

value2

[in]  2番目の数値

戻り値

2つの値のうちの最大値

注意事項

MathMax()の代わりにfmax()を使用できます。fmax()、fmin()、MathMax()、MathMin()はdouble型への型キャストなしで整数型での操作が出来ます。

異なる型のパラメータが関数に渡された場合、ビットサイズの小さいパラメータが自動的にビットサイズの大きいパラメータの型にキャストされます。戻り値の型はビットサイズの大きいパラメータの型と同じです。

同じ型のデータが渡された場合、キャストは行われません。

 

例：

//--- 入力パラメータ
input int                 InpPeriod = 10;           // 平均移動線の計算期間
input ENUM_MA_METHOD       InpMethod = MODE_SMA;     // 平均移動線の計算法
input ENUM_APPLIED_PRICE   InpPrice  = PRICE_CLOSE;   // 平均移動線の計算価格
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- 移動平均期間が1未満の値に設定されている場合は、デフォルト値(10)が使用される
  int period=(InpPeriod<1 ? 10 : InpPeriod);
//--- 移動平均指標ハンドルを作成する
  int handle=iMA(Symbol(),Period(),period,0,InpMethod,InpPrice);
  if(handle==INVALID_HANDLE)
    {
    Print("Failed to create the Moving Average indicator handle. Error ",GetLastError());
    return;
    }
//--- 現在のBid値を取得する
  double bid=0;
  ResetLastError();
  if(!SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID,bid))
    {
    Print("Failed to get Bid price. Error ",GetLastError());
    return;
    }
//--- 現在の足の移動平均値を取得する
  double array[1];
  int   copied=CopyBuffer(handle,0,0,1,array);
  if(copied!=1)
    {
    Print("Failed to get Moving Average data. Error ",GetLastError());
    return;
    }
//--- 2つの価格（Bid価格と移動平均値）のうち最も高い価格を取得し、結果のデータを操作ログに表示する
  double max_price=MathMax(bid,array[0]);
  PrintFormat("Bid: %.*f, Moving Average: %.*f, highest price of the two: %.*f",_Digits,bid,_Digits,array[0],_Digits,max_price);
  PrintFormat("Bid price %s moving average",(bid>array[0] ? "higher" : bid<array[0] ? "lower" : "equal to"));
 }