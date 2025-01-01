MQL5 リファレンスチェックアップ
- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
状態のチェック
クライアント端末の現在の状態を返す関数です。
|
関数
|
アクション
|
最後に発生したエラーを返します。
|
MQL5 プログラムがその処理を停止するコマンドを受けた場合は true を返します。
|
初期化解除理由のコードを返します。
|
MQL5 プログラム環境の対応するプロパティの整数値を返します。
|
MQL5 プログラム環境の対応するプロパティの double 値を返します。
|
MQL5 プログラム環境の対応するプロパティの文字列値を返します。
|
実行中のMQL5 プログラムの対応するプロパティの整数値を返します。
|
実行中のMQL5 プログラムの対応するプロパティの文字列値を返します。
|
現在のチャートの銘柄名を返します。
|
現在のチャートの時間軸を返します。
|
チャートシンボルの価格の値の精度を決定する小数点以下の桁数を返します。
|
現在の通貨/シンボルのポイントサイズを返します。