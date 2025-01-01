- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderCreate
指定された種類のシェーダーを作成します。
|
int DXShaderCreate(
パラメータ
context
[in] DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのハンドル
shader_type
[out] ENUM_DX_SHADER_TYPE列挙体からの値。
source
[in] HLSL 5でのシェーダーのソースコード
entry_point
[in] エントリポイント – ソースコードでの関数名
compile_error
[in] コンパイルエラーを受け取る文字列
戻り値
シェーダーのハンドルまたはエラーの場合はINVALID_HANDLE。エラーコードを受信するには、GetLastError()関数が呼ばれるべきです。
注意事項
使用されなくなった作成済みのハンドルは、DXRelease()関数によって明示的に解放する必要があります。
|
ID
|
値
|
説明
|
DX_SHADER_VERTEX
|
0
|
頂点シェーダー
|
DX_SHADER_GEOMETRY
|
1
|
ジオメトリシェーダー
|
DX_SHADER_PIXEL
|
2
|
ピクセルシェーダー