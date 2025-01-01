- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
TerminalClose
この関数は端末に操作完了を命令します。
|
bool TerminalClose(
パラメータ
ret_code
[in] 動作完了時にクライアント端末の処理によって返されたリターンコード
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false
注意事項
TerminalClose() 関数は、すぐに端末を停止せずに、動作を完了するように端末に命令します。
TerminalClose() を呼び出したエキスパートアドバイザーのコードは、即時完了のための準備を（例えば、開いているファイルは、通常モードで閉じる）終える必要があります。この関数の呼び出しは リターンオペレータ で続かれる必要があります。
ret_code パラメータは、コマンドプロンプトからの起動時に端末操作のプログラム終了の理由を分析するのに必要なリターンコードを示すことが出来ます。
例:
|
//--- 入力パラメータ
参照