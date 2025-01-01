データベースの操作

データベースを操作するための関数は、一般的で使いやすいSQLiteエンジンを使用します。このエンジンの便利な機能は、データベース全体がユーザーPCのハードディスク上の単一のファイルにあることです。

これらの関数を使用すると、簡単なSQL要求を使用して、テーブルの作成、データの追加、変更の実行、サンプリングを簡単に行うことができます。

任意の形式からの取引履歴と相場の受け取り

最適化とテスト結果の保存

他の分析パッケージとのデータの準備および交換

MQL5アプリケーションの設定とステータスの保存

クエリでは、統計関数と数学関数を使用できます。

データベースを使用するための関数を使用すると、最も頻繁に繰り返される大きなデータ配列処理操作をSQL要求に置き換えることができるため、多くの場合、複雑なループと比較をプログラミングする代わりにDatabaseExecute/DatabasePrepareは、呼び出すことができます。DatabaseReadBind関数を使用すると、既成の構造体でクエリ結果を簡単に取得できます。この関数では、1回の呼び出しですべてのレコードフィールドを一度に読み取ることができます。

読み取り、書き込み、変更を高速化するために、データベースはDATABASE_OPEN_MEMORYフラグを使用してRAMで開いたり作成したりできますが、このようなデータベースは特定のアプリケーションでのみ使用でき、共有されません。ハードディスク上にあるデータベースを使用する場合、バルクデータの挿入/変更は、DatabaseTransactionBegin/DatabaseTransactionCommit/DatabaseTransactionRollbackを使用してトランザクションにラップする必要があります。これにより、プロセスが何百回も加速されます。

関数の使用をはじめるにあたって、SQLite: MQL5 での SQL データベースのネイティブな処理稿をお読みください。

関数 アクション DatabaseOpen 指定したファイルでデータベースを開くか作成します DatabaseClose データベースを閉じます DatabaseImport ファイルからテーブルにデータをインポートします。 DatabaseExport テーブルまたはSQL要求の実行結果をCSVファイルにエクスポートします。ファイルはUTF-8エンコードで作成されます。 DatabasePrint テーブルまたはSQL要求の実行結果をエクスパート操作ログに出力します。 DatabaseTableExists データベース内の表の存在を確認します DatabaseExecute 指定されたデータベースへのリクエストを実行します DatabasePrepare DatabaseRead()を使用して実行できるリクエストのハンドルを作成します DatabaseReset DatabasePrepare()の呼び出し後などに、リクエストをリセットしっます DatabaseBind リクエストにパラメータ値を設定します DatabaseBindArray パラメータ値として配列を設定します DatabaseRead リクエストの結果として次のエントリに移動します DatabaseFinalize DatabasePrepare()で作成されたリクエストを削除します DatabaseTransactionBegin トランザクションの実行を開始します DatabaseTransactionCommit トランザクションの実行を完了します DatabaseTransactionRollback トランザクションをロールバックします DatabaseColumnsCount リクエスト内のフィールドの数を取得します DatabaseColumnName インデックスでフィールド名を取得します DatabaseColumnType インデックスでフィールドタイプを取得します DatabaseColumnSize バイト単位のフィールドサイズを取得します DatabaseColumnText 現在のレコードからフィールド値を文字列として取得します DatabaseColumnInteger 現在のレコードからint型の値を取得します DatabaseColumnLong 現在のレコードからlong型の値を取得します DatabaseColumnDouble 現在のレコードからdouble型の値を取得します DatabaseColumnBlob 現在のレコードからフィールド値を配列として取得します

統計関数:

mode – mode

median – median (50パーセンタイル)

percentile_25 – 25 パーセンタイル

percentile_75

percentile_90

percentile_95

percentile_99

stddev or stddev_samp — 標本の標準偏差

stddev_pop — 母集団の標準偏差

variance or var_samp — 標本の分散

var_pop — 母集団の分散

数学関数

例: