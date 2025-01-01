MQL5 リファレンス変換関数ColorToString
ColorToString
color 値を「R,G,B」の文字列に変換します。
|
string ColorToString(
パラメータ
color_value
[in] color 型変数のカラー値。
color_name
[in] 色の名称が事前に定義された color 定数 と同じ場合は色の名称を返します。
戻り値
「R,G,B」としての色の文字列表現。R、G 及び B は 文字列に変換された0 から 255 の 10 進数定数です。color_name=true パラメータが設定されている場合、カラー値から色の名称への変換が試みられます。
例:
|
string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // 緑
