ColorToString 

ColorToString

color 値を「R,G,B」の文字列に変換します。

string  ColorToString(
  color  color_value,    // color 値
  bool  color_name      // 色の名称を表示するかどうか
  );

パラメータ

color_value

[in]  color 型変数のカラー値。

color_name

[in]  色の名称が事前に定義された color 定数 と同じ場合は色の名称を返します。

戻り値

「R,G,B」としての色の文字列表現。R、G 及び B は 文字列に変換された0 から 255 の 10 進数定数です。color_name=true パラメータが設定されている場合、カラー値から色の名称への変換が試みられます。

 

例:

  string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // 緑
  Print(clr);
 
  clr=ColorToString(C'0,255,0',true);   // カラー定数を取得
  Print(clr);

参照

StringToColor, ColorToARGB