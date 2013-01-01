//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteInteger.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.MQL5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する

#property script_show_inputs

//--- 端末からデータを受け取るパラメータ

input string InpSymbolName="EURUSD"; // 通貨ペア

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // 時間軸

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // データコピー開始日

//--- データをファイルに書くパラメータ

input string InpFileName="Trend.bin"; // ファイル名

input string InpDirectoryName="Data"; // ディレクトリ名

//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラムを開始する関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish=TimeCurrent();

double close_buff[];

datetime time_buff[];

int size;

//--- エラー値をリセットする

ResetLastError();

//--- バーに終値を複製する

if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)

{

PrintFormat("Failed to copy the values of close prices. Error code = %d",GetLastError());

return;

}

//--- バーに時間を複製する

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)

{

PrintFormat("Failed to copy time values. Error code = %d",GetLastError());

return;

}

//--- バッファサイズを受け取る

size=ArraySize(close_buff);

//--- 値を書き込むためにファイルを開く（ファイルが存在しない場合は自動的に作成される）

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s file is available for writing",InpFileName);

PrintFormat("File path: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//---

int up_down=0; // トレンドフラグ

int arr_size; // arr 配列サイズ

uchar arr[]; // uchar 型の配列

//--- 時間値をファイルに書く

for(int i=0;i<size-1;i++)

{

//--- 現在と次のバーの終値を比べる

if(close_buff[i]<=close_buff[i+1])

{

if(up_down!=1)

{

//--- FileWriteInteger を使用してデータ値をファイルに書く

StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);

arr_size=ArraySize(arr);

//--- 初めにシンボル数を配列に書く

FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);

//--- シンボルを書く

for(int j=0;j<arr_size;j++)

FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);

//--- トレンドフラグを変更する

up_down=1;

}

}

else

{

if(up_down!=-1)

{

//--- FileWriteInteger を使用してデータ値をファイルに書く

StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);

arr_size=ArraySize(arr);

//--- 初めにシンボル数を配列に書く

FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);

//--- シンボルを書く

for(int j=0;j<arr_size;j++)

FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);

//--- トレンドフラグを変更する

up_down=-1;

}

}

}

//--- ファイルを閉じる

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Data is written, %s file is closed",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Failed to open %s file, Error code = %d",InpFileName,GetLastError());

}