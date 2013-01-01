|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWriteInteger.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.MQL5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する
#property script_show_inputs
//--- 端末からデータを受け取るパラメータ
input string InpSymbolName="EURUSD"; // 通貨ペア
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // 時間軸
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // データコピー開始日
//--- データをファイルに書くパラメータ
input string InpFileName="Trend.bin"; // ファイル名
input string InpDirectoryName="Data"; // ディレクトリ名
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラムを開始する関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish=TimeCurrent();
double close_buff[];
datetime time_buff[];
int size;
//--- エラー値をリセットする
ResetLastError();
//--- バーに終値を複製する
if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
{
PrintFormat("Failed to copy the values of close prices. Error code = %d",GetLastError());
return;
}
//--- バーに時間を複製する
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
{
PrintFormat("Failed to copy time values. Error code = %d",GetLastError());
return;
}
//--- バッファサイズを受け取る
size=ArraySize(close_buff);
//--- 値を書き込むためにファイルを開く（ファイルが存在しない場合は自動的に作成される）
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("%s file is available for writing",InpFileName);
PrintFormat("File path: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//---
int up_down=0; // トレンドフラグ
int arr_size; // arr 配列サイズ
uchar arr[]; // uchar 型の配列
//--- 時間値をファイルに書く
for(int i=0;i<size-1;i++)
{
//--- 現在と次のバーの終値を比べる
if(close_buff[i]<=close_buff[i+1])
{
if(up_down!=1)
{
//--- FileWriteInteger を使用してデータ値をファイルに書く
StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);
arr_size=ArraySize(arr);
//--- 初めにシンボル数を配列に書く
FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);
//--- シンボルを書く
for(int j=0;j<arr_size;j++)
FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);
//--- トレンドフラグを変更する
up_down=1;
}
}
else
{
if(up_down!=-1)
{
//--- FileWriteInteger を使用してデータ値をファイルに書く
StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);
arr_size=ArraySize(arr);
//--- 初めにシンボル数を配列に書く
FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);
//--- シンボルを書く
for(int j=0;j<arr_size;j++)
FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);
//--- トレンドフラグを変更する
up_down=-1;
}
}
}
//--- ファイルを閉じる
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Data is written, %s file is closed",InpFileName);
}
else
PrintFormat("Failed to open %s file, Error code = %d",InpFileName,GetLastError());
}