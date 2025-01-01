DirectXの操作

DirectX 11関数とシェーダーは、価格チャートで直接3D視覚化できるように設計されています。

3Dグラフィックスの作成には、必要な画像サイズを持ったグラフィックスコンテキスト(DXContextCreate)が必要です。また、頂点バッファとインデックスバッファを準備し(DXBufferCreate)、頂点シェーダーとピクセルシェーダーを作成する必要があります(DXShaderCreate)。これはグラフィックをカラーで表示するのに十分です。

次のレベルのグラフィックには、追加のレンダリングパラメータをシェーダーに渡すための入力(DXInputSet)が必要です。これにより、カメラと3Dオブジェクトの位置の設定、光源の説明、マウスとキーボードの制御の実装が可能になります。

したがって、組み込みのMQL5関数を使用すると、サードパーティのツールを必要とせずに、MetaTrader 5でアニメーション化された3Dチャートを直接作成できます。関数の動作には、ビデオカードがDX 11およびShader Model 5.0をサポートする必要があります。

ライブラリの使用をはじめるにあたって、METATRADER5でDIRECTXを使用して3Dグラフィックスを作成する方法稿をお読みください。