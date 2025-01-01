MQL5 リファレンスDirectXの操作DXContextGetDepth
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextGetDepth
レンダリングされたフレームの深度バッファを取得します。
bool DXContextGetDepth(
パラメータ
context
[in] DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのハンドル
image
[out] レンダリングされたフレーム深度バッファ値の配列
戻り値
実行成功の場合は true、それ以外の場合は falseを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。
注意事項
返されるバッファには、相対的な単位(0.0から1.0)でDXContextGetColors()で取得できるレンダリングフレームの各ピクセルの深度が含まれます。