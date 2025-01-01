ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスDirectXの操作DXContextGetDepth 

レンダリングされたフレームの深度バッファを取得します。

bool  DXContextGetDepth(
  int     context,     // グラフィックコンテキストハンドル  
  float& image[]       // 深度値配列
  );

パラメータ

context

[in] DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのハンドル

image

[out] レンダリングされたフレーム深度バッファ値の配列

戻り値

実行成功の場合は true、それ以外の場合は falseを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。

注意事項

返されるバッファには、相対的な単位(0.0から1.0)でDXContextGetColors()で取得できるレンダリングフレームの各ピクセルの深度が含まれます。