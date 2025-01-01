ネットワーク関数

MQL5プログラムはリモートサーバとデータを交換したり、プッシュ通知、メールやデータをFTP経由で送信することができます。

エンドユーザのセキュリティのために、許可されたIPアドレスのリストはクライアント端末側で実装されています。このリストには、MQL5プログラムがSocket *およびWebRequest関数を介して接続することを許可されているIPアドレスが含まれています。例えば、プログラムがhttps://www.someserver.comに接続する必要がある場合、このアドレスはリスト内の端末ユーザーによって明示的に示されるべきです。プログラムでアドレスを追加することはできません。

追加の設定が必要であることをユーザに通知するためにMQL5プログラムに明示的なメッセージを追加します。これは、#property description、Alert、 Printのいずれかで行うことができます。