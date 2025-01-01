- SocketCreate
ネットワーク関数
MQL5プログラムはリモートサーバとデータを交換したり、プッシュ通知、メールやデータをFTP経由で送信することができます。
- Socket*関数群により、システムソケット経由でリモートホストとのTCP接続（安全なTLSを含む）を確立することができます。操作の原則は簡単です: ソケットを作成し、サーバに接続し、データの 読み書きを開始します。
- WebRequest関数はWebリソースの使用のために設計されており、HTTPリクエスト（GETやPOSTを含む）を簡単に送信することができます。
- SendFTP、SendMail、SendNotificationはファイル、メール、モバイル通知を送信するより簡潔な関数です。
エンドユーザのセキュリティのために、許可されたIPアドレスのリストはクライアント端末側で実装されています。このリストには、MQL5プログラムがSocket *およびWebRequest関数を介して接続することを許可されているIPアドレスが含まれています。例えば、プログラムがhttps://www.someserver.comに接続する必要がある場合、このアドレスはリスト内の端末ユーザーによって明示的に示されるべきです。プログラムでアドレスを追加することはできません。
追加の設定が必要であることをユーザに通知するためにMQL5プログラムに明示的なメッセージを追加します。これは、#property description、Alert、 Printのいずれかで行うことができます。
|
関数
|
アクション
|
指定されたフラグを使ってソケットを作成し、そのハンドルを返す
|
ソケットを閉じる
|
タイムアウト管理付きでサーバに接続する
|
ソケットが現在接続されているかどうかを確認します
|
ソケットから読み込めるバイト数を取得する
|
現在の時点でデータをソケットに書き込めるかどうかを確認する
|
ソケットシステムオブジェクトのデータを送受信するためのタイムアウトを設定する
|
ソケットからデータを読む
|
ソケットにデータを書く
|
TLS Handshakeプロトコルを介して指定されたホストへの安全なTLS（SSL）接続を開始する
|
ネットワーク接続を保護するために使用される証明書に関するデータを取得する
|
安全なTLS接続からデータを読み込む
|
安全なTLS接続からすべてのデータを読み込む
|
安全なTLS接続を介してデータを送信する
|
指定されたサーバにHTTP要求を送信する
|
[FTP]タブで指定されたアドレスにファイルを送信する
|
オプションウィンドウの[メール]タブで指定されたアドレスにファイルを送信する
|
MetaQuotes ID が[通知]タブで指定されているモバイル端末にプッシュ通知を送信する