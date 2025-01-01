- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ShortToString
Unicode シンボルコードを 1 シンボルの文字列に変換して返します。
|
string ShortToString(
パラメータ
symbol_code
[in] シンボルコード。シンボルコードの代わりに、シンボルまたは Unicode の表にある 2 バイトの16 進コードの文字列を含むリテラル文字列を使用することが出来ます。
戻り値
文字列
例：
|
//+------------------------------------------------------------------+
参照