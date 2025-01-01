ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス変換関数ShortToString 

ShortToString

Unicode シンボルコードを 1 シンボルの文字列に変換して返します。

string  ShortToString(
  ushort  symbol_code      // シンボル
  );

パラメータ

symbol_code

[in]  シンボルコード。シンボルコードの代わりに、シンボルまたは Unicode の表にある 2 バイトの16 進コードの文字列を含むリテラル文字列を使用することが出来ます。

戻り値

文字列

 

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- Unicode番号U+23E9の文字から始まる18文字をループで出力する
  for(int i=0; i<18; i++)
    {
    ushort code=0x23E9+(ushort)i;
    PrintFormat("Unicode number U+%hX: %s",code,ShortToString(code));
    }
  /*
  結果：
  Unicode number U+23E9: ⏩
  Unicode number U+23EA: ⏪
  Unicode number U+23EB: ⏫
  Unicode number U+23EC: ⏬
  Unicode number U+23ED: ⏭
  Unicode number U+23EE: ⏮
  Unicode number U+23EF: ⏯
  Unicode number U+23F0: ⏰
  Unicode number U+23F1: ⏱
  Unicode number U+23F2: ⏲
  Unicode number U+23F3: ⏳
  Unicode number U+23F4: ⏴
  Unicode number U+23F5: ⏵
  Unicode number U+23F6: ⏶
  Unicode number U+23F7: ⏷
  Unicode number U+23F8: ⏸
  Unicode number U+23F9: ⏹
  Unicode number U+23FA: ⏺
  */
 }

参照

