MQL5 リファレンスDirectXの操作DXShaderSet 

DXShaderSet

レンダリング用のシェーダーを設定します。

bool  DXShaderSet(
  int context,     // グラフィックスコンテキストハンドル
  int shader       // シェーダーハンドル
  );

パラメータ

context

[in] DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのハンドル

shader

[in] DXShaderCreate()で作成されたシェーダーのハンドル

戻り値

実行成功の場合は true、それ以外の場合は falseを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。

注意事項

レンダリングには同時に複数の種類のシェーダーを使用できます（頂点、ジオメトリ、ピクセル）。