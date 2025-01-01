MQL5 リファレンスDirectXの操作DXShaderSet
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderSet
レンダリング用のシェーダーを設定します。
bool DXShaderSet(
パラメータ
context
[in] DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのハンドル
shader
[in] DXShaderCreate()で作成されたシェーダーのハンドル
戻り値
実行成功の場合は true、それ以外の場合は falseを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。
注意事項
レンダリングには同時に複数の種類のシェーダーを使用できます（頂点、ジオメトリ、ピクセル）。