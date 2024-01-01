- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
「メール」タブの設定ウィンドウで指定されたアドレスに電子メールを送信します。
bool SendMail(
パラメータ
subject
[in] メールヘッダ
some_text
[in] メール本文
戻り値
電子メールが送信キューに入れられた場合は true、それ以外の場合は false
注意事項
送信は設定で禁止することができ、電子メールアドレスも同様に省略することが出来ます。エラー情報を取得するには、GetLastError() が呼ばれます。
SendMail() 関数はストラテジーテスター内では使用できません。
例：
//+------------------------------------------------------------------+