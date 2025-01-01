- CalendarCountryById
- CalendarEventById
- CalendarValueById
- CalendarCountries
- CalendarEventByCountry
- CalendarEventByCurrency
- CalendarValueHistoryByEvent
- CalendarValueHistory
- CalendarValueLastByEvent
- CalendarValueLast
CalendarCountryById
IDによって国の説明を取得します。
bool CalendarCountryById(
パラメータ
country_id
[in] Country ID (ISO 3166-1).
country
[out] 国の説明を受け取るためのMqlCalendarCountry型変数
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false。エラー情報を取得するためにはGetLastError()関数を呼び出します。可能なエラー:
- 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR(一般的なランタイムエラー)
- 5402 – ERR_CALENDAR_NO_DATA(無効な国)
- 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT(リクエスト制限時間の超過)
例：
//+------------------------------------------------------------------+
