ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス経済指標カレンダーCalendarCountryById 

CalendarCountryById

IDによって国の説明を取得します。

bool  CalendarCountryById(
  const long          country_id,    // 国ID
  MqlCalendarCountry&  country       // 国の説明を受け取るための配列
  );

パラメータ

country_id

[in]  Country ID (ISO 3166-1).

country

[out] 国の説明を受け取るためのMqlCalendarCountry型変数

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false。エラー情報を取得するためにはGetLastError()関数を呼び出します。可能なエラー:

  • 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR(一般的なランタイムエラー)
  • 5402 – ERR_CALENDAR_NO_DATA(無効な国)
  • 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT(リクエスト制限時間の超過)

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- 経済指標カレンダーから国のリストを取得する
  MqlCalendarCountry countries[];
  int count=CalendarCountries(countries);
//--- 結果を確認する
  if(count==0)
    PrintFormat("CalendarCountries() returned 0!Error %d",GetLastError());
//--- 2国以上が存在する場合
  if(count>=2)
    {
    MqlCalendarCountry country;
    //--- IDによって国の説明を取得する
    if(CalendarCountryById(countries[1].id, country))
       {
        //--- 国の説明を準備する
        string descr="id = "+IntegerToString(country.id)+"\n";
        descr+=("name = " + country.name+"\n");
        descr+=("code = " + country.code+"\n");
        descr+=("currency = " + country.currency+"\n");
        descr+=("currency_symbol = " + country.currency_symbol+"\n");
        descr+=("url_name = " + country.url_name);        
        //--- 国の説明を表示する
        Print(descr);
       }
    else
        Print("CalendarCountryById() failed. Error ",GetLastError());
    }
//---
 }
/*
  結果:
  id = 999
  name = European Union
  code = EU
  currency = EUR
  currency_symbol = €
  url_name = european-union
*/

参照

CalendarCountriesCalendarEventByCountry