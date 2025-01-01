ドキュメントセクション
ChartXOnDropped 

ChartXOnDropped

エキスパートアドバイザーやスクリプトがドロップされたチャートのポイントの X 座標を返します。

int  ChartXOnDropped();

戻り値

X 座標値

注意事項

X 軸方向は左から右です。

例:

  int X=ChartXOnDropped();
  int Y=ChartYOnDropped();
  Print("(X,Y) = ("+X+","+Y+")");

参照

