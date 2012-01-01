#property description "Script based on RSI indicator data displays"

#property description "how often the market was in"

#property description "overbought and oversold areas in the specified time interval."

//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する

#property script_show_inputs

//--- 入力パラメータ

input int InpMAPeriod=14; // 平均移動線の期間

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // 価格の種類

input double InpOversoldValue=30.0; //売りすぎレベル

input double InpOverboughtValue=70.0; //買いすぎレベル

input datetime InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; //分析開始日

input datetime InpDateFinish=D'2013.01.01 00:00'; // 分析終了日

//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラムを開始する関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

double rsi_buff[]; // 指標値の配列

int size=0; // 配列サイズ

//--- RSI 指標ハンドルを受け取る

ResetLastError();

int rsi_handle=iRSI(Symbol(),Period(),InpMAPeriod,InpAppliedPrice);

if(rsi_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- 指標ハンドルの受け取りに失敗

PrintFormat("Indicator handle receiving error. Error code = %d",GetLastError());

return;

}

//--- 指標が全ての値を計算するまでループ内にとどまる

while(BarsCalculated(rsi_handle)==-1)

{

//--- 指標が強制的にスクリプトの動作を完了した場合ループから出る

if(IsStopped())

return;

//--- 指標が全ての値を計算出来るように休止する

Sleep(10);

}

//--- 一定期間の指標値を複製する

ResetLastError();

if(CopyBuffer(rsi_handle,0,InpDateStart,InpDateFinish,rsi_buff)==-1)

{

PrintFormat("Failed to copy the indicator values. Error code = %d",GetLastError());

return;

}

//--- 配列のサイズを受け取る

size=ArraySize(rsi_buff);

//--- 配列をソートする

ArraySort(rsi_buff);

//--- 市場が売り過ぎの領域にあった期間を（百分率で）調べる

double ovs=(double)ArrayBsearch(rsi_buff,InpOversoldValue)*100/(double)size;

//--- 市場が買われ過ぎの領域にあった期間を（百分率で）調べる

double ovb=(double)(size-ArrayBsearch(rsi_buff,InpOverboughtValue))*100/(double)size;

//--- データを表示するための文字列を形成する

string str="From "+TimeToString(InpDateStart,TIME_DATE)+" to "

+TimeToString(InpDateFinish,TIME_DATE)+" the market was:";

string str_ovb="in overbought area "+DoubleToString(ovb,2)+"% of time";

string str_ovs="in oversold area "+DoubleToString(ovs,2)+"% of time";

//--- チャートにデータを表示する

CreateLabel("top",5,60,str,clrDodgerBlue);

CreateLabel("overbought",5,35,str_ovb,clrDodgerBlue);

CreateLabel("oversold",5,10,str_ovs,clrDodgerBlue);

//--- チャートを再描画する

ChartRedraw(0);

//--- 休止する

Sleep(10000);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| チャートの左下隅にコメントを表示する |

//+------------------------------------------------------------------+

void CreateLabel(const string name,const int x,const int y,

const string str,const color clr)

{

//--- ラベルを作成する

ObjectCreate(0,name,OBJ_LABEL,0,0,0);

//--- 左下隅にラベルを結合する

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_LOWER);

//--- アンカーポイントの位置を変更する

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER);

//--- X 方向におけるアンカーポイントからの距離

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

//--- Y 方向におけるアンカーポイントからの距離

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- ラベルテキスト

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,str);

//--- テキストの色

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- テキストサイズ

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,12);

}