ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスチェックアップTerminalInfoString 

TerminalInfoString

MQL5 プログラム環境の対応するプロパティの値を返します。プロパティは文字列型でなければなりません。

string  TerminalInfoString(
  int  property_id      // プロパティ識別子
  );

パラメータ

property_id

[in] プロパティの識別子。ENUM_TERMINAL_INFO_STRING 列挙のいずれかです。

戻り値

string 型の値

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- OSとターミナルデータを取得する
  string os_ver  = TerminalInfoString(TERMINAL_OS_VERSION);     // user's OS
  string name    = TerminalInfoString(TERMINAL_NAME);           // terminal name
  string path    = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH);           // folder the terminal is launched from
  string data    = TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);       // folder for storing the terminal data
  string common  = TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH); // common folder for all client terminals installed on the computer
 
//--- 取得したデータを操作ログに送信する
  PrintFormat("OS: %s\nTerminal: %s\n- Path: %s\n- Data path: %s\n- Common Data path: %s", os_ver, name, path, data, common);
  /*
  OS: Windows 10 build 19045
  Terminal: MetaTrader 5
  - Path: E:\MetaQuotes\MetaTrader 5
  - Data path: E:\MetaQuotes\MetaTrader 5
  - Common Data path: C:\Users\admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common
  */
 }