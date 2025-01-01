//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラム開始関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- OSとターミナルデータを取得する

string os_ver = TerminalInfoString(TERMINAL_OS_VERSION); // user's OS

string name = TerminalInfoString(TERMINAL_NAME); // terminal name

string path = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH); // folder the terminal is launched from

string data = TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH); // folder for storing the terminal data

string common = TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH); // common folder for all client terminals installed on the computer



//--- 取得したデータを操作ログに送信する

PrintFormat("OS: %s

Terminal: %s

- Path: %s

- Data path: %s

- Common Data path: %s", os_ver, name, path, data, common);

/*

OS: Windows 10 build 19045

Terminal: MetaTrader 5

- Path: E:\MetaQuotes\MetaTrader 5

- Data path: E:\MetaQuotes\MetaTrader 5

- Common Data path: C:\Users\admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common

*/

}