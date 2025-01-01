|
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- OSとターミナルデータを取得する
string os_ver = TerminalInfoString(TERMINAL_OS_VERSION); // user's OS
string name = TerminalInfoString(TERMINAL_NAME); // terminal name
string path = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH); // folder the terminal is launched from
string data = TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH); // folder for storing the terminal data
string common = TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH); // common folder for all client terminals installed on the computer
//--- 取得したデータを操作ログに送信する
PrintFormat("OS: %s\nTerminal: %s\n- Path: %s\n- Data path: %s\n- Common Data path: %s", os_ver, name, path, data, common);
/*
OS: Windows 10 build 19045
Terminal: MetaTrader 5
- Path: E:\MetaQuotes\MetaTrader 5
- Data path: E:\MetaQuotes\MetaTrader 5
- Common Data path: C:\Users\admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common
*/
}