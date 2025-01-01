- MathAbs
MathMin
2つの数値の最小値を返します。
|
double MathMin(
パラメータ
value1
[in] 1番目の数値
value2
[in] 2番目の数値
戻り値
2つの値のうちの最小値
注意事項
MathMin()の代わりにfmin()を使用できます。fmax()、fmin()、MathMax()、MathMin()はdouble型への型キャストなしで整数型での操作が出来ます。
異なる型のパラメータが関数に渡された場合、ビットサイズの小さいパラメータが自動的にビットサイズの大きいパラメータの型にキャストされます。戻り値の型はビットサイズの大きいパラメータの型と同じです。
同じ型のデータが渡された場合、キャストは行われません。
例：
|
//--- 入力パラメータ