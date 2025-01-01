|
void OnStart()
{
//--- 日付/時刻データを格納するMqlDateTime変数を宣言し、PCの現地時間とGMTを取得する
MqlDateTime tm={};
datetime time1=TimeLocal(); // 最初の呼び出し形式：PCの現地時間
datetime time2=TimeGMT(tm); // 2番目の呼び出し形式：MqlDateTime構造体を埋めてPCの現地時間から計算されたGMT
int shift=int(time1-time2)/3600; // GMTを基準とした現地時間のオフセット
//--- ログ内の埋め込まれたMqlDateTime構造体のデータを使用して現地時間とGMTを表示する
PrintFormat("Time Local: %s\nTime GMT: %s\n- Year: %u\n- Month: %02u\n- Day: %02u\n"+
"- Hour: %02u\n- Min: %02u\n- Sec: %02u\n- Day of Year: %03u\n- Day of Week: %u (%s)\nLocal time offset relative to GMT: %+d",
(string)time1, (string)time2, tm.year, tm.mon, tm.day, tm.hour, tm.min, tm.sec, tm.day_of_year, tm.day_of_week,
EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)tm.day_of_week), shift);
/*
結果：
Time Local: 2024.04.18 19:37:23
Time GMT: 2024.04.18 12:37:23
- Year: 2024
- Month: 04
- Day: 18
- Hour: 12
- Min: 37
- Sec: 23
- Day of Year: 108
- Day of Week: 4 (THURSDAY)
Local time offset relative to GMT: +7
*/
}