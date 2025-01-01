DatabaseOpen

指定したファイルでデータベースを開くか作成します。

int DatabaseOpen(

string filename,

uint flags

);

パラメータ

filename

[in]「MQL5\ Files」フォルダに相対するファイル名

flags

[in] ENUM_DATABASE_OPEN_FLAGS列挙体からのフラグの組み合わせ

戻り値

正常に実行されると、関数はデータベースハンドルを返します。データベースハンドルは、データベースへのアクセスに使用されます。その他の場合はINVALID_HANDLEを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数を使用します。以下の応答が可能です。

ERR_INTERNAL_ERROR (4001) – 重大なランタイムエラー

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER (4002) -「MQL5\Files」フォルダへのアクセス中の内部エラー

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – データベースファイルへのパスに空の文字列が含まれているか、フラグの互換性のない組み合わせが設定されています

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) - 不充分なメモリ

ERR_WRONG_FILENAME (5002) - 不正なデータベースファイル名

ERR_TOO_LONG_FILENAME (5003) - データベースファイルへの絶対パスが最大長を超えています

ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS (5122) - データベースオブジェクトの最大許容数を超えています

ERR_DATABASE_CONNECT (5123) - データベース接続エラー

ERR_DATABASE_MISUSE (5621) - SQLiteライブラリの誤使用

注意事項

filenameパラメータがNULLまたは空の文字列""の場合、一時ファイルがディスク上に作成されて、データベース接続を閉じた後、自動的に削除されます。

filenameパラメータが「:memory:」の場合、データベースがメモリ内に作成され、接続が閉じられた後に自動的に削除されます。

flagsパラメータにDATABASE_OPEN_READONLYもDATABASE_OPEN_READWRITEフラグもない場合、DATABASE_OPEN_READWRITEフラグが使用されます。

ファイル拡張子が指定されていない場合は「.sqlite」が使用されます。

ENUM_DATABASE_OPEN_FLAGS

ID 説明 DATABASE_OPEN_READONLY 読み取り専用 DATABASE_OPEN_READWRITE 読み取りおよび書き込み用に開きます DATABASE_OPEN_CREATE 必要に応じてディスク上にファイルを作成します DATABASE_OPEN_MEMORY RAMにデータベースを作成します DATABASE_OPEN_COMMON ファイルはすべての端末の共通フォルダーにあります

