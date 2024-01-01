|
//+------------------------------------------------------------------+
//| CustomSymbolSetString.mq5 |
//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // カスタマ銘柄名
#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // 銘柄が作成されるグループの名前
#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // カスタム銘柄の基となる銘柄の名前
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- カスタム銘柄を作成するときにエラーコードを取得する
int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
//--- エラーコードが0（銘柄の作成に成功）でも5304（銘柄がすでに作成されている）でもない場合は、終了する
if(create!=0 && create!=5304)
return;
//--- カスタム銘柄の基となる銘柄のプロパティを取得して操作ログに出力する
//--- (取引実行の最小ボリューム、最大ボリューム、最小ボリューム変更ステップ)
string origin_basis = SymbolInfoString(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_BASIS);
string origin_category = SymbolInfoString(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_CATEGORY);
string origin_formula = SymbolInfoString(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_FORMULA);
PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:\n"+
" Basis: %s\n Category: %s\n Formula: %s",
CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME,
origin_basis, origin_category, origin_formula);
//--- カスタム銘柄プロパティのその他の値を設定する
ResetLastError();
bool res=true;
res &=CustomSymbolSetString(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_BASIS, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
res &=CustomSymbolSetString(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_CATEGORY, "FX");
res &=CustomSymbolSetString(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_FORMULA, ("1.0 / "+CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN));
//--- いずれかのプロパティの設定時にエラーが発生した場合は、操作ログに適切なメッセージを表示する
if(!res)
Print("CustomSymbolSetString() failed. Error ", GetLastError());
//--- 変更されたカスタム銘柄のプロパティを取得して操作ログに出力する
//--- (取引実行の最小ボリューム、最大ボリューム、最小ボリューム変更ステップ)
string custom_basis = SymbolInfoString(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_BASIS);
string custom_category = SymbolInfoString(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_CATEGORY);
string custom_formula = SymbolInfoString(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_FORMULA);
PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':\n"+
" Basis: %s\n Category: %s\n Formula: %s",
CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME,
custom_basis, custom_category, custom_formula);
//--- チャートのコメントにスクリプト終了キーに関するヒントを表示する
Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- EscキーまたはDelキーが押されるまで待機して無限ループを終了する
while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
{
Sleep(16);
//--- Delキーを押すと、作成したカスタム銘柄が削除される
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
{
if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);
break;
}
}
//--- 終了する前にチャートをクリアする
Comment("");
/*
結果：
The 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created:
Basis:
Category:
Formula:
Custom symbol 'EURUSD' based on 'EURUSD.C':
Basis: EURUSD
Category: FX
Formula: 1.0 / EURUSD
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| カスタム銘柄ルを作成し、エラーコードを返す |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)
{
//--- カスタム銘柄の基となる銘柄の名前をする
string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
//--- カスタム銘柄の作成に失敗し、エラー5304ではない場合は、操作ログに報告する
ResetLastError();
int error=0;
if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))
{
error=GetLastError();
if(error!=5304)
PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);
}
//--- 成功
return(error);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| カスタム銘柄を削除する |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
{
//--- 気配値表示ウィンドウから銘柄を非表示にする
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(symbol_name, false))
{
PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());
return(false);
}
//--- カスタム銘柄の削除に失敗した場合は、操作ログにこれを報告してfalseを返す
ResetLastError();
if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
{
PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());
return(false);
}
//--- 成功
return(true);
}