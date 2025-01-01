MQL5 リファレンス数学関数MathRand
MathRand
0〜32,767の範囲内で擬似乱数値を返します。
int MathRand();
戻り値
0〜32,767 の整数値
注意事項
最初に関数を呼び出す前にMathSrandを呼び出して擬似乱数発生器を初期状態に設定する必要があります。
注意事項
MathRand()の代わりにrand()を使用できます。
例：
//+------------------------------------------------------------------+