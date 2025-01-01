ドキュメントセクション
MathRand

0〜32,767の範囲内で擬似乱数値を返します。

int  MathRand();

戻り値

0〜32,767 の整数値

注意事項

最初に関数を呼び出す前にMathSrandを呼び出して擬似乱数発生器を初期状態に設定する必要があります。

注意事項

MathRand()の代わりにrand()を使用できます。

 

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- 新しい初期状態を設定して、起動のたびに一連の擬似ランダム整数を生成する
  MathSrand(GetTickCount());
//--- ループ内で、生成された 10 個の擬似乱数を操作ログに表示する
  for(int i=0; i<10; i++)
    {
    int rand_value=MathRand();
    PrintFormat("Pseudorandom integer ��%d: %u",i+1,rand_value);
    }
 }