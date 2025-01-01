ドキュメントセクション
DoubleToString

数値をテキスト文字列に変換します。

string  DoubleToString(
  double  value,      // 数
  int    digits=8    // 小数点以下の桁数
  );

パラメータ

value

[in]  浮動小数点を持つ値

digits

[in]  精度フォーマット。digits 値が 0 から 16 の間の場合、指定された小数点以下の桁数で数値の文字列表現が取得されます。digits 値が -1 から -16 の間の場合、指定された小数点以下の桁数で数値の科学表記での文字列が表現取得されます。それ以外の場合では全て、文字列値には小数点以下8桁が含まれます。

戻り値

指定された精度の数のシンボル表現を含む文字列

 

例:

  Print("DoubleToString(120.0 + M_PI) : ",DoubleToString(120.0+M_PI));
  Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,16));
  Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-16));
  Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-1) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-1));
  Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-20) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-20));

