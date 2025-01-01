CLExecute

この関数は OpenCL プログラムを実行します。この関数には 3 つのバージョンがあります。

1. 単数のカーネルを使用してのカーネル関数起動

bool CLExecute(

int kernel

);

2. 作業空間の記述を使用した複数のカーネル（OpenCL 関数）の起動

bool CLExecute(

int kernel,

uint work_dim,

const uint& global_work_offset[],

const uint& global_work_size[]

);

3. 作業空間の記述とグループのローカル作業サブセットのサイズの指定とともの複数のカーネル（OpenCL関数）の起動

bool CLExecute(

int kernel,

uint work_dim,

const uint& global_work_offset[],

const uint& global_work_size[],

const uint& local_work_size[]

);

パラメータ

kernel

[in] OpenCL カーネルのハンドル

work_dim

[in] 作業空間の寸法

global_work_offset[]

[in] 作業空間の初期オフセット

global_work_size[]

[in] 作業サブセットのサイズ

local_work_size[]

[in] グループのローカル作業サブセットのサイズ

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。

注意事項

下記の例でのパラメータの使用の仕方を見てみましょう。