MQL5 リファレンスデータベースの操作DatabaseColumnsCount
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseColumnsCount
リクエスト内のフィールドの数を取得します。
|
int DatabaseColumnsCount(
パラメータ
request
[in] DatabasePrepare()で受信したリクエストハンドル。
戻り値
フィールド数（エラーの場合は-1）。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数を使用します。以下の値が可能です。
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - 無効なリクエストハンドル
注意事項
DatabasePrepare()で作成されたリクエストのフィールド数を取得するのにDatabaseRead()関数を呼び出す必要はありません。残りのDatabaseColumnXXX()関数については、DatabaseRead()を事前に呼び出す必要があります。
参照