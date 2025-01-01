ドキュメントセクション
リクエスト内のフィールドの数を取得します。

int  DatabaseColumnsCount(
  int request     // DatabasePrepareで受信したリクエストハンドル
  );

パラメータ

request

[in] DatabasePrepare()で受信したリクエストハンドル。

戻り値

フィールド数（エラーの場合は-1）。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数を使用します。以下の値が可能です。

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - 無効なリクエストハンドル

注意事項

DatabasePrepare()で作成されたリクエストのフィールド数を取得するのにDatabaseRead()関数を呼び出す必要はありません。残りのDatabaseColumnXXX()関数については、DatabaseRead()を事前に呼び出す必要があります。

参照

