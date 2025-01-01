ドキュメントセクション
シンボルの名称を返します。

string  SymbolName(
  int  pos,          // リスト内での番号
  bool  selected      // 「気配値表示」内のシンボルでは true
  );

パラメータ

pos

[in] シンボルの番号

selected

[in] リクエストモード値が true の場合、シンボルは、「気配値表示」で選択されたシンボルリストから取得されます。値が falseの場合、シンボルは通常のリストから取得されます。

戻り値

銘柄名を示す string 型の値

例：

#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- サーバーシンボル検索結果のフラグを設定する
  bool found = false;
 
//--- すべてのサーバーシンボルのリストでSYMBOL_NAMEシンボルを検索する
  int total = SymbolsTotal(false);
  for(int i=0; i<total; i++)
    {
    //--- ループインデックスでリスト内のシンボル名を取得する
    string name = SymbolName(i, false);
     
    //--- これが目的のシンボルである場合、その名前とリスト内の位置を操作ログに送信し、ループを終了する
    if(name == SYMBOL_NAME)
       {
        PrintFormat("The '%s' symbol was found in the list of server symbols at index %d", name, i);
        found = true;
        break;
       }
    }
   
//--- サーバー上にシンボルが見つからない場合は、シャットダウンする前にこれを報告する
  if(!found)
    PrintFormat("The '%s' symbol was not found on the server.", SYMBOL_NAME);
 }