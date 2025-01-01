- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolName
シンボルの名称を返します。
|
string SymbolName(
パラメータ
pos
[in] シンボルの番号
selected
[in] リクエストモード値が true の場合、シンボルは、「気配値表示」で選択されたシンボルリストから取得されます。値が falseの場合、シンボルは通常のリストから取得されます。
戻り値
銘柄名を示す string 型の値
例：
|
#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"