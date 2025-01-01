- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
CryptEncode
指定されたメソッドを使用して配列からデータを変換します。
|
int CryptEncode(
パラメータ
method
[in] データ変換方法。ENUM_CRYPT_METHOD 列挙のいずれかです。
data[]
[in] ソース配列
key[]
[in] キー配列
result[]
[out] ターゲットの配列
戻り値
受け取り側の配列のバイト数、またはエラーの場合は 0。 エラー情報を取得するにはGetLastError() 関数が呼ばれます。
例:
|
//+------------------------------------------------------------------+
参照