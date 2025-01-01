MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体データ構造体履歴データの構造体 データ型構造体入力パラメータの構造体履歴データの構造体DOM構造体取引リクエスト構造体小切手リクエスト構造体取引リクエスト結果の構造体取引処理構造体現在価格の構造体経済指標カレンダー構造体 MqlRates この構造体は、価格、ボリュームとスプレッドの情報を提供します。 struct MqlRates { datetime time; // 期間開始時間 double open; // 始値 double high; // 期間中の最高値 double low; // 期間中の最安値 double close; // 終値 long tick_volume; // ティックボリューム int spread; // スプレッド long real_volume; // 取引高 }; 例: void OnStart() { MqlRates rates[]; int copied=CopyRates(NULL,0,0,100,rates); if(copied<=0) Print("Error copying price data ",GetLastError()); else Print("Copied ",ArraySize(rates)," bars"); } 参照 CopyRates、時系列へのアクセス 入力パラメータの構造体 DOM構造体