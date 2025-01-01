ドキュメントセクション
MqlRates

この構造体は、価格、ボリュームとスプレッドの情報を提供します。

struct MqlRates
 {
  datetime time;         // 期間開始時間
  double   open;         // 始値
  double   high;         // 期間中の最高値
  double   low;         // 期間中の最安値
  double   close;       // 終値
  long     tick_volume; // ティックボリューム
  int     spread;       // スプレッド
  long     real_volume; // 取引高
 };

例:

void OnStart()
 {
  MqlRates rates[];
  int copied=CopyRates(NULL,0,0,100,rates);
  if(copied<=0)
    Print("Error copying price data ",GetLastError());
  else Print("Copied ",ArraySize(rates)," bars");
 }

