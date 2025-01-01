CustomBookAdd

銘柄の板情報の構造体を渡します。ブローカーサーバーから価格が到着したかのように板情報をブロードキャストできます。

bool CustomBookAdd(

const string symbol,

const MqlBookInfo& books[]

uint count=WHOLE_ARRAY

);

パラメータ

symbol

[in] カスタム銘柄名。

books[]

[in] The array of MqlBookInfo型データの配列で板情報のステータスを完全に記述します(すべての売買リクエスト)。渡された板情報は以前の者を完全に置き換えます。

count=WHOLE_ARRAY

[in] 関数に渡される'books'配列要素の数。デフォルトでは配列全体が使用されます。

戻り値

成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalse。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。

注意事項

CustomBookAdd関数は板情報が開かれたカスタム銘柄とのみ作動します(プラットフォームインターフェイスまたはMarketBookAdd関数による)。

板情報を投入したとき、銘柄の買値と売値は更新されません。CustomTicksAddを使用して、最良価格の変更を制御してティックを投入する必要があります。

この関数は、送信されたデータの正確性を検証します。各要素の種類、価格、量を示す必要があります。さらに、MqlBookInfo.volumeとMqlBookInfo.volume_realはゼロまたは負であってはなりません。 両方のボリュームが負の場合はエラーと見なされます。ボリュームのいずれかまたは両方を指定できます。指定されたボリュームまたは正のボリュームが使用されます。

volume=-1 && volume_real=2 — volume_real=2 will be used,

a volume=3 && volume_real=0 — volume=3 will be used.

'books'配列内のMqlBookInfo要素の順序は関係ありません。データを保存するとき、端末は独自に価格によってデータを分類します。

データを保存するとき、受け取り側のカスタム銘柄の"Book depth" (SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH)パラメータが確認されます。渡された板情報で売りリクエストの数がこの値を超えると、超過レベルは破棄されます。買いリクエストについても同様です。

'books'配列の書き込み例:

板情報ステータス books[]の書き込み books[0].type=BOOK_TYPE_SELL;

books[0].price=1.14337;

books[0].volume=100;

books[1].type=BOOK_TYPE_SELL;

books[1].price=1.14330;

books[1].volume=50;

books[2].type=BOOK_TYPE_SELL;

books[2].price=1.14335;

books[2].volume=40;

books[3].type=BOOK_TYPE_SELL;

books[3].price=1.14333;

books[3].volume=10;

books[4].type=BOOK_TYPE_BUY;

books[4].price=1.14322;

books[4].volume=10;

books[5].type=BOOK_TYPE_BUY;

books[5].price=1.14320;

books[5].volume=90;

books[6].type=BOOK_TYPE_BUY;

books[6].price=1.14319;

books[6].volume=100;

books[7].type=BOOK_TYPE_BUY;

books[7].price=1.14318;

books[7].volume=10;

例:

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパート初期化関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- データ源となる銘柄の板情報を有効にする

MarketBookAdd(Symbol());

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパート初期化解除関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ティック関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick(void)

{

MqlTick ticks[];

ArrayResize(ticks,1);

//--- 現在の価格を共通銘柄からカスタム銘柄にコピーする

if(SymbolInfoTick(Symbol(),ticks[0]))

{

string symbol_name=Symbol()+".SYN";

CustomTicksAdd(symbol_name,ticks);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Book function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnBookEvent(const string &book_symbol)

{

//--- 現在の板情報ステータスを共通銘柄からカスタム銘柄にコピーする

if(book_symbol==Symbol())

{

MqlBookInfo book_array[];

if(MarketBookGet(Symbol(),book_array))

{

string symbol_name=Symbol()+".SYN";

CustomBookAdd(symbol_name,book_array);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

参照

MarketBookAdd、CustomTicksAdd、 OnBookEvent