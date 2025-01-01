ドキュメントセクション
HistoryOrderGetTicket

履歴内の注文に対応するチケットを返します。HistoryOrderGetTicket() を呼び出す前に HistorySelect() または HistorySelectByPosition() 関数を使用して取引と注文の履歴を受信するべきです。

ulong  HistoryOrderGetTicket(
  int  index      // 注文リスト内の番号
  );

パラメータ

index

[in]  注文リスト内での注文の番号

戻り値

ulong 型の値（関数が失敗した場合は 0 ）

注意事項

取引履歴の注文を「ツールボックス」バーの「取引」タブに表示される未決注文 と混乱してはいけません。取り消されたまたはトランザクションにつながった 注文のリストはクライアント端末の「ツールボックス」バーの「履歴」タブで見られます。

例:

void OnStart()
 {
  datetime from=0;
  datetime to=TimeCurrent();
//--- 履歴全部をリクエストする
  HistorySelect(from,to);
//--- 注文プロパティから値を返す変数
  ulong    ticket;
  double   open_price;
  double   initial_volume;
  datetime time_setup;
  datetime time_done;
  string   symbol;
  string   type;
  long     order_magic;
  long     positionID;
//--- 現在の未決注文数
  uint     total=HistoryOrdersTotal();
//--- ループで注文をみる
  for(uint i=0;i<total;i++)
    {
    //--- リスト内の位置によって注文を返す
    if((ticket=HistoryOrderGetTicket(i))>0)
       {
        //--- 注文プロパティを返す
        open_price    =HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_PRICE_OPEN);
        time_setup    =(datetime)HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TIME_SETUP);
        time_done     =(datetime)HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TIME_DONE);
        symbol        =HistoryOrderGetString(ticket,ORDER_SYMBOL);
        order_magic   =HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_MAGIC);
        positionID    =HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_POSITION_ID);
        initial_volume=HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_VOLUME_INITIAL);
        type          =GetOrderType(HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TYPE));
        //--- 注文についての情報を準備して表示する
        printf("#ticket %d %s %G %s at %G was set up at %s => done at %s, pos ID=%d",
               ticket,                 // 注文チケット
               type,                   // 種類
               initial_volume,         // 注文のボリューム
               symbol,                 // シンボル
               open_price,             // 指定された始値
              TimeToString(time_setup),// 注文の出された時刻
              TimeToString(time_done), // 注文実行または削除の時刻
               positionID               // 注文の約定が含まれたポジションの識別子
               );
       }
    }
//---
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 注文の種類を文字列として返す                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetOrderType(long type)
 {
  string str_type="unknown operation";
  switch(type)
    {
    case (ORDER_TYPE_BUY):           return("buy");
    case (ORDER_TYPE_SELL):           return("sell");
    case (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT):     return("buy limit");
    case (ORDER_TYPE_SELL_LIMIT):     return("sell limit");
    case (ORDER_TYPE_BUY_STOP):       return("buy stop");
    case (ORDER_TYPE_SELL_STOP):     return("sell stop");
    case (ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT): return("buy stop limit");
    case (ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT):return("sell stop limit");
    }
  return(str_type);
 }

参照

