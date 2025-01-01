void OnStart()

{

datetime from=0;

datetime to=TimeCurrent();

//--- 履歴全部をリクエストする

HistorySelect(from,to);

//--- 注文プロパティから値を返す変数

ulong ticket;

double open_price;

double initial_volume;

datetime time_setup;

datetime time_done;

string symbol;

string type;

long order_magic;

long positionID;

//--- 現在の未決注文数

uint total=HistoryOrdersTotal();

//--- ループで注文をみる

for(uint i=0;i<total;i++)

{

//--- リスト内の位置によって注文を返す

if((ticket=HistoryOrderGetTicket(i))>0)

{

//--- 注文プロパティを返す

open_price =HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_PRICE_OPEN);

time_setup =(datetime)HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TIME_SETUP);

time_done =(datetime)HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TIME_DONE);

symbol =HistoryOrderGetString(ticket,ORDER_SYMBOL);

order_magic =HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_MAGIC);

positionID =HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_POSITION_ID);

initial_volume=HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_VOLUME_INITIAL);

type =GetOrderType(HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TYPE));

//--- 注文についての情報を準備して表示する

printf("#ticket %d %s %G %s at %G was set up at %s => done at %s, pos ID=%d",

ticket, // 注文チケット

type, // 種類

initial_volume, // 注文のボリューム

symbol, // シンボル

open_price, // 指定された始値

TimeToString(time_setup),// 注文の出された時刻

TimeToString(time_done), // 注文実行または削除の時刻

positionID // 注文の約定が含まれたポジションの識別子

);

}

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 注文の種類を文字列として返す |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetOrderType(long type)

{

string str_type="unknown operation";

switch(type)

{

case (ORDER_TYPE_BUY): return("buy");

case (ORDER_TYPE_SELL): return("sell");

case (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT): return("buy limit");

case (ORDER_TYPE_SELL_LIMIT): return("sell limit");

case (ORDER_TYPE_BUY_STOP): return("buy stop");

case (ORDER_TYPE_SELL_STOP): return("sell stop");

case (ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT): return("buy stop limit");

case (ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT):return("sell stop limit");

}

return(str_type);

}