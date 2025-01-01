- OrderCalcMargin
HistoryOrderGetTicket
履歴内の注文に対応するチケットを返します。HistoryOrderGetTicket() を呼び出す前に HistorySelect() または HistorySelectByPosition() 関数を使用して取引と注文の履歴を受信するべきです。
ulong HistoryOrderGetTicket(
パラメータ
index
[in] 注文リスト内での注文の番号
戻り値
ulong 型の値（関数が失敗した場合は 0 ）
注意事項
取引履歴の注文を「ツールボックス」バーの「取引」タブに表示される未決注文 と混乱してはいけません。取り消されたまたはトランザクションにつながった 注文のリストはクライアント端末の「ツールボックス」バーの「履歴」タブで見られます。
例:
void OnStart()
参照
HistorySelect()、HistoryOrdersTotal()、HistoryOrderSelect()、注文プロパティ