MQL5 リファレンス端末のグローバル変数GlobalVariablesTotal
- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariablesTotal
クライアント端末に存在するグローバル変数の数を返します。
|
int GlobalVariablesTotal();
戻り値
グローバル変数の数
注意事項
グローバル変数は、最終アクセス後4週間クライアント端末に保存されてから自動的に削除されます。グローバル変数へのアクセスは、新しい値の設定だけではなく読み込みでもあります。
例：
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."