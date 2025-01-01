ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス端末のグローバル変数GlobalVariablesTotal 

GlobalVariablesTotal

クライアント端末に存在するグローバル変数の数を返します。

int  GlobalVariablesTotal();

戻り値

グローバル変数の数

注意事項

グローバル変数は、最終アクセス後4週間クライアント端末に保存されてから自動的に削除されます。グローバル変数へのアクセスは、新しい値の設定だけではなく読み込みでもあります。

 

例：

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link     "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- クライアント端末のグローバル変数の総数を取得してログ記録する
  int total=GlobalVariablesTotal();
  Print("Total number of global variables of the client terminal: ", total);
  /*
  結果：
  Total number of global variables of the client terminal: 20
  */
 }