CLBufferCreate

OpenCL バッファを作成してハンドルを返します。

int CLBufferCreate(

int context,

uint size,

uint flags

);

パラメータ

context

[in] OpenCL コンテンツのハンドル

size

[in] バイト単位でのバッファサイズ

flags

[in] フラグの組み合わせで指定されるバッファプロパティは CL_MEM_READ_WRITE、CL_MEM_WRITE_ONLY、CL_MEM_READ_ONLY 及び CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR です。

戻り値

成功の場合 OpenCL バッファハンドル。エラーの場合は -1。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。

注意事項

現時点では、次のエラーコードが使用されます。