MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLBufferCreate
CLBufferCreate
CLBufferCreate
OpenCL バッファを作成してハンドルを返します。
int CLBufferCreate(
パラメータ
context
[in] OpenCL コンテンツのハンドル
size
[in] バイト単位でのバッファサイズ
flags
[in] フラグの組み合わせで指定されるバッファプロパティは CL_MEM_READ_WRITE、CL_MEM_WRITE_ONLY、CL_MEM_READ_ONLY 及び CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR です。
戻り値
成功の場合 OpenCL バッファハンドル。エラーの場合は -1。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。
注意事項
現時点では、次のエラーコードが使用されます。
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - 不正な OpenCL コンテキストハンドル
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – 不充分なメモリ
- ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE – バッファ作成時の内部エラー