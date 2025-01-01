ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLBufferCreate 

CLBufferCreate

OpenCL バッファを作成してハンドルを返します。

int  CLBufferCreate(
  int  context,    // OpenCL コンテンツのハンドル
  uint size,        // バッファサイズ
  uint  flags       // OpenCL バッファのプロパティを指定するフラグの組み合わせ
  );

パラメータ

context

[in]  OpenCL コンテンツのハンドル

size

[in]  バイト単位でのバッファサイズ

flags

[in]  フラグの組み合わせで指定されるバッファプロパティは CL_MEM_READ_WRITE、CL_MEM_WRITE_ONLY、CL_MEM_READ_ONLY 及び CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR です。

戻り値

成功の場合 OpenCL バッファハンドル。エラーの場合は -1。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。

注意事項

現時点では、次のエラーコードが使用されます。

  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE  - 不正な OpenCL コンテキストハンドル
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – 不充分なメモリ
  • ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE – バッファ作成時の内部エラー

 