選択されたシンボルの板情報のオープンを提供し、DOMの変更の通知を受信にサブスクライブします。
bool MarketBookAdd(
パラメータ
symbol
[in] エキスパートアドバイザーまたはスクリプトで板情報が使用されるシンボルの名称
戻り値
オープンが成功の場合は true、それ以外の場合は false
注意事項
通常、この関数は OnInit() 関数またはクラスコンストラクタで呼ばれるべきです。着信アラートを処理するには、エキスパートアドバイザープログラムに void OnBookEvent(string& symbol) 関数が含まれている必要があります。
例：
#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
