MarketBookAdd

選択されたシンボルの板情報のオープンを提供し、DOMの変更の通知を受信にサブスクライブします。

bool MarketBookAdd(

string symbol

);

パラメータ

symbol

[in] エキスパートアドバイザーまたはスクリプトで板情報が使用されるシンボルの名称

戻り値

オープンが成功の場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

通常、この関数は OnInit() 関数またはクラスコンストラクタで呼ばれるべきです。着信アラートを処理するには、エキスパートアドバイザープログラムに void OnBookEvent(string& symbol) 関数が含まれている必要があります。

例：

#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"



//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラム開始関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- SYMBOL_NAMEシンボルの板情報を開く

if(!MarketBookAdd(SYMBOL_NAME))

{

PrintFormat("MarketBookAdd(%s) failed. Error ", SYMBOL_NAME, GetLastError());

return;

}



//--- 板情報を正常に開いたというメッセージを操作ログに送信する

PrintFormat("The MarketBook for the '%s' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received", SYMBOL_NAME);



//--- 2秒待つ

Sleep(2000);



//--- 完了したら、開いた板情報から登録解除する

ResetLastError();

if(MarketBookRelease(SYMBOL_NAME))

PrintFormat("MarketBook for the '%s' symbol was successfully closed", SYMBOL_NAME);

else

PrintFormat("Error %d occurred when closing MarketBook using the '%s' symbol", GetLastError(), SYMBOL_NAME);



/*

結果：

The MarketBook for the 'GBPUSD' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received

MarketBook for the 'GBPUSD' symbol was successfully closed

*/

}

参照

板情報の構造体、構造体とクラス